«اينوك» توقع مذكرة تفاهم مع «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»

دبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة اينوك، مذكرة تفاهم مع «بي تي بيرتامينا باترا نياجا» شركة التجارة الفرعية القابضة والتابعة لشركة «بي تي بيرتامينا» (بيرسيركو) المملوكة بالكامل لحكومة جمهورية إندونيسيا، بهدف استكشاف وتقييم فرص التعاون في عددٍ من المطارات الدولية، في خطوةٍ تتماشى مع استراتيجية المجموعة للتوسّع في الأسواق الدولية ودعم أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.

وُقِّعت مذكرة التفاهم على هامش معرض دبي للطيران - الذي عقد في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر- وذلك من قِبل برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك، وريفا يساهان، الرئيس المدير والرئيس التنفيذي لشركة «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»، وبحضور فريد البستكي، مدير إدارة قطاع الطيران في مجموعة اينوك، ويوسيب إسوادي، نائب الرئيس لأعمال وقود الطيران من شركة «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الشركتين، إلى جانب سورا لوكيتا، النائب المساعد (المدير) لترسيم المناطق البحرية والحدودية من وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا. وحدد الطرفان عدداً من آفاق التعاون، بما في ذلك الاستثمار المشترك والعمليات والتوريد والتخزين والتوزيع لمنتجات الطيران في المطارات الدولية.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يسعدنا أن نتعاون مع «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»، وهو التعاون الثاني مع الشركة على بهدف ترسيخ مكانتنا في قطاع خدمات الطيران وتعزيز مساعينا الرامية لتطوير الشراكات الاقتصادية على الصعيد العالمي. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، سنعمل على توسيع حضورنا العالمي وتأكيد التزامنا بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمساهمٍ رئيسي في قطاع الطيران».

من جانبه، قال ريفا يساهان، الرئيس المدير والرئيس التنفيذي لشركة «بي تي بيرتامينا باترا نياجا»: «تتشارك كل من«بي تي بيرتامينا باترا نياجا»، ومجموعة اينوك ذات الهدف المتمثّل في تطوير قطاع الطيران العالمي وتعزيز الابتكار فيه للحد من انبعاثات الكربون. ومن خلال تعاوننا اليوم، نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وضمان السلامة وجودة المنتجات التي تتوافق مع المعايير الدولية، تماشياً مع رؤيتنا في أن نكون مزوداً ومسوقاً رائداً لوقود الطائرات على مستوى عالمي مع شبكة عالمية متكاملة».