مكتب أبوظبي للاستثمار يوقع اتفاقيتين لتعزيز مجمع «SAVI»

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة مهمة إضافية لدفع جهود تطوير أعمال مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار أمس اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة أسيندانس الفرنسية، وشركة مانتا الإيطالية للطائرات، لتأسيس عملياتهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتعزز هاتان الاتفاقيتان، التي تم توقيعهما خلال معرض دبي للطيران، مسيرة تكريس مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة عالمية لتطبيقات التنقل المدني المتطور.

ويقع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في مدينة مصدر ويوفر أحدث المرافق والخدمات والأطر والإجراءات التنظيمية الداعمة لجهود تصميم واختبار وتصنيع حلول التنقل وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، فضلاً عن خدمة القطاعات الحيوية الأخرى مثل قطاع الخدمات اللوجستية.

وتقوم شركة أسيندانس، وهي لاعب رئيس في مجال الطيران المستدام، بتقييم إمكانات مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية الهجينة بعيدة المدى (ATEA) لإنشاء مسارات جوية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة بالشراكة مع عدد من مشغلي الخدمات المحليين. وستستكشف هذه الشراكة الاستراتيجية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أسيندانس كيفية الاستفادة من منظومة الأعمال الصناعية الحالية في إمارة أبوظبي لتطوير الأعمال المستقبلية لشركة أسيندانس وعقد الشراكات الخدمية التي تدعم أعمال الشركة ومركباتها الجديدة.

من جانبها، تعتزم شركة مانتا للطائرات نقل عملياتها إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وتأسيس منشأة خاصة لتصنيع ثلاثة طرازات من طائراتها المصممة على منصة تكنولوجيا مركبات الإقلاع والهبوط العمودية قصيرة المدى (eV/STOL) التي توفر قدرات طيران بسرعات عالية وبشكل مستقل عن تجهيزات البنية التحتية الأرضية. كما تجري الشركة مباحثات مع معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي للمشاركة في تطوير نظام دفع هجين يمكن دمجه في طائراتها وبيعه للشركات الأخرى.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «سيسهم استقطاب الشركات المبتكرة من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي في تعزيز أهداف مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات التنقل الجوي والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. ونتطلع في مكتب أبوظبي للاستثمار للترحيب بشركة أسيندانس وشركة مانتا للطائرات في أبوظبي والمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار في مجال التنقل المدني».

من جانبه، قال جان كريستوف لامبرت، الرئيس التنفيذي لشركة أسيندانس: «تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية طموحات أسيندانس لتوسيع وتطوير أعمالها على المستوى الدولي. ولا شكّ أن الالتزام الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو ريادة جهود تطوير خدمات التنقل الجوي المبتكرة والمستدامة ينال الكثير من الإعجاب والتقدير على المستوى العالمي، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة. وتجمع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أسيندانس رؤية طموحة لتوفير خيارات تنقل جوي أكثر استدامة وفعالية، والاستفادة من قدرات مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية الهجينة بعيدة المدى (ATEA)».

ويهدف مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي (SAVI) للاستفادة من القاعدة الصناعية القوية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وما تمتاز به من قدرات تنقل جوي استثنائية وشبكة طرقات وموانئ بحرية عالمية.

ويعمل المجمع على تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات والخدمات والورش الضخمة وورش خدمة وتخزين الطائرات ومرافق التصنيع وتوفير التكامل اللوجستي على المستوى العالمي. كما ستوفر منطقة الاختبار الجوي في مجمع نبراس العين للطيران ممراً جوياً ومدرجات إقلاع ومجمع طيران للشركات الراغبة باختبار وتصنيع حلول النقل الذكية الجوية.