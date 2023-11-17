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اقتصاد

«إيدج» تُوقع اتفاقية مع «روكيتسان» لتطوير الأسلحة الذكية

خلال التوقيع علي الاتفاقية (من المصدر)
18 نوفمبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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وقعت «إيدج»- إحدى المجموعات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع-، وشركة «روكيتسان» التركية التي تختص بتصميم وتطوير وتصنيع الصواريخ والقذائف والذخائر الموجهة والأسلحة، أمس اتفاقية لاستكشاف الشراكات المحتملة في مجال الأسلحة الذكية.
وبموجب الاتفاقية الموقعة في معرض دبي للطيران 2023، ستعمل الشركتان معاً لاستكشاف فرص التطوير المشترك لتقنيات الأسلحة الذكية الجديدة والمتقدمة.
وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»: يحدونا الأمل بالعمل مع«روكيتسان» واستكشاف الفرص ذات المنفعة المتبادلة لتطوير التقنيات المتقدمة، كما سنعمل بشكل وثيق على تحديد أي فرص جديدة من شأنها تعزيز الحلول الذكية، ومع تطور اتفاقيتنا المشتركة مع«روكيتسان» بهدف تطوير أنظمة وتقنيات الصواريخ المتقدمة، فإننا نتطلّع إلى تسريع وتطوير مجموعة منتجاتنا من خلال التعاون المشترك والبنّاء، إلى جانب تعزيز علاقتنا كشركات تطوير وتصنيع رائدة في مجالات حلول الأسلحة الذكية. وتشتمل الشراكات الاستراتيجية المحتملة على فرص التطوير المشترك للمدفعية الموجهة والصواريخ والطوربيدات والأنظمة الفرعية المرتبطة بها.
ومن جانبه قال سينك أونين، نائب رئيس «روكيتسان»: أشير إلى فخر واعتزاز فريق عمل «روكيتسان»، بالتعاون والعمل مع ايدج، المجموعة الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع بدولة الإمارات.

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