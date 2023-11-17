«إيدج» تبدأ إنتاج قطع الألمنيوم المصنّعة آلياً لحساب «رايثيون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس «إي بي آي EPI»، عن تعاقدها لإنتاج نماذج أولية من القطع المكونة من الألمنيوم ومكونات التجميع لحساب «برنامج Coyote» الذي تقوده شركة «رايثيون»، التابعة لمجموعة «آر تي إكس».

وضمن العقد الأول الذي منحته «رايثيون» لشركة «إي بي آي»، ستُزوّد الشركة كميات أولية من قطع الألمنيوم المُصنّعة آلياً ومكونات التجميع «لطائرات Coyote»الاعتراضية المضادة للطائرات المسيّرة، بما يشمل التصنيع والتصنيع الآلي المتطور والعمليات الخاصة ومعالجات الأسطح وضمان الجودة، والتجميع الفرعي للقطع وموادها.

كما يدعم العقد مبادرة «اصنع في الإمارات»، الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في دولة الإمارات والارتقاء بدوره في تحفيز الاقتصاد الوطني. ويعقب ذلك التعاقد مذكرة التفاهم التي أُبرمت مع شركة «رايثيون الإمارات» وأُعلِن عنها مُسبقاً خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) هذا العام.

وأشار مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: «إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع«رايثيون»، إذ تعد خدمات التصنيع المخصصة لدينا مجهزة بطريقة فريدة لرفد شبكات التوريد الدولية لتناسب متطلباتهم التشغياية. ويُمثل العقد كذلك خطوة مهمة ضمن سياق أهدافنا بتنويع محفظة التصنيع الآلي لدينا، وتوطين قدرات التصنيع المحلية لدفع عجلة نقل توطين التقنية، وتوسيع آفاق تصدير القطع والأدوات ذات الصلة والمصنّعة في دولة الإمارات».

من جهة مماثلة، صرّح فهد المهيري، المدير العام لشركة «رايثيون الإمارات»: «يسعدنا التعاون مع «إي بي آي» ضمن برنامج توطين Coyote. وتتوافق تلك الشراكة مع التزامنا بمبادرة«اصنع في الإمارات» التي تدعم قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كلنا ثقة بأن قدرات التصنيع الدقيق التي تمتلكها «إي بي آي» ستؤدي دوراً محورياً على صعيد عملنا على Coyote، إلى جانب تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في توطيد دعائم وقدرات أهم القطاعات الصناعية».

مكونات دقيقة

تصنّع «إي بي آي» مكونات هندسية دقيقة وعالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز. وجُهزت بقدرات وأدوات قطع متقدمة لتنفيذ هندسة التصنيع ومعالجة الأسطح والطلاء والإصلاح والتجميع. وتعتبر الشركة جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة ضمن مجموعة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة.