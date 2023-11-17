السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إيدج» توقع مذكرة تفاهم مع «كالدس»

خلال التوقيع على مذكرة التفاهم (من المصدر)
18 نوفمبر 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»

وقعت «إيدج»، المجموعة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة «كالدس»، المزود الرائد للجيل التالي من الطائرات والأنظمة الجوية والأرضية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم في معرض دبي للطيران لدمج حلول «إيدج» من الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الانزلاقية الموجهة في الطائرة الهجومية الخفيفة من طراز 250-B ومنصات «كاليدوس» الأخرى.
وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة «إيدج»: نفخر بالعمل مع «كالدس» في هذه المبادرة التكاملية، وتوفير أسلحة ذكية عالية التقنية للمستخدمين النهائيين لطائرات 250-B. وستوفر هذه الفرصة مجموعة من الحلول الهجومية الدقيقة متعددة الاستخدامات، كما ستعزز قدرات 250-B متعددة المهام. كما نتطلّع قدماً إلى تقديم طائرة هجومية خفيفة مسلحة ديناميكية ومتقدمة تم تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تنمية آفاق التعاون مع «كالدس» في المستقبل.
وتمثل مذكرة التفاهم جهداً كبيراً تبذله الشركتان نحو تنمية قطاع صناعة الطيران في دولة الإمارات، وتمهيد الطريق أمام الحلول المستقبلية المصنعة في دولة الإمارات.
ومن جانبه، قال خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة كالدس: نفخر بالتعاون مع مجموعة ايدج فيما يخص دمج الأسلحة الذكية في الطائرة الهجومية الخفيفة المتقدمة من طراز 250-B، والتي تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل من قبل «كالدس»، الشركة الوطنية الإماراتية ومقرها أبوظبي حيث تقدم الشركة حُلولاً ومنتجات أرضية.

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
معرض دبي للطيران
دبي
معرض دبي الدولي للطيران
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©