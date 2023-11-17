«إيدج» توقع مذكرة تفاهم مع «كالدس»

دبي (الاتحاد)

وقعت «إيدج»، المجموعة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة «كالدس»، المزود الرائد للجيل التالي من الطائرات والأنظمة الجوية والأرضية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم في معرض دبي للطيران لدمج حلول «إيدج» من الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الانزلاقية الموجهة في الطائرة الهجومية الخفيفة من طراز 250-B ومنصات «كاليدوس» الأخرى.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة «إيدج»: نفخر بالعمل مع «كالدس» في هذه المبادرة التكاملية، وتوفير أسلحة ذكية عالية التقنية للمستخدمين النهائيين لطائرات 250-B. وستوفر هذه الفرصة مجموعة من الحلول الهجومية الدقيقة متعددة الاستخدامات، كما ستعزز قدرات 250-B متعددة المهام. كما نتطلّع قدماً إلى تقديم طائرة هجومية خفيفة مسلحة ديناميكية ومتقدمة تم تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تنمية آفاق التعاون مع «كالدس» في المستقبل.

وتمثل مذكرة التفاهم جهداً كبيراً تبذله الشركتان نحو تنمية قطاع صناعة الطيران في دولة الإمارات، وتمهيد الطريق أمام الحلول المستقبلية المصنعة في دولة الإمارات.

ومن جانبه، قال خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة كالدس: نفخر بالتعاون مع مجموعة ايدج فيما يخص دمج الأسلحة الذكية في الطائرة الهجومية الخفيفة المتقدمة من طراز 250-B، والتي تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل من قبل «كالدس»، الشركة الوطنية الإماراتية ومقرها أبوظبي حيث تقدم الشركة حُلولاً ومنتجات أرضية.