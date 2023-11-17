«إيدج» تدخل في شراكة مع «تاليس» لتوفير الخدمات الهندسية الدقيقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إي بي آي»، الشركة المتخصصة في الهندسة الدقيقة في قطاع الطيران والنفط والغاز والصناعات الدفاع في دولة الإمارات، أمس عن توقيعها خطاب نوايا مع «تاليس»، مجموعة التقنيات المتقدمة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والهوية الرقمية والأمن والطيران والفضاء والنقل، حيث ستسمح الاتفاقية لكلتا الشركتين باستكشاف فرص الشراء للقطع الصناعية، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية، على نحو مشترك.

وستسعى شركة «إي بي آي» إلى توفير خدمات التصنيع الآلي الدقيق للقطع المعدنية، ودعم وظائف متعددة مثل التجميع ومعالجة الأسطح.

وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعت خلال معرض دبي للطيران 2023 في إطار مبادرة تاليس «وجهتك الإمارات» التي تهدف إلى تكوين بصمة صناعية من خلال تنمية الموردين المحليين لتلبية المتطلبات المحلية، واحتياجات التصدير من خلال مجموعة من الشهادات الدولية للتقنيات والقطع والخدمات.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»: «تتطلّع «إي بي آي» إلى هذه الشراكة مع مجموعة تاليس، حيث يسعدها تقديم خدماتها التصنيعية المتقدمة لتعزيز النطاق المحلي للتصنيع السيادي ضمن مبادرتها «وجهتك الإمارات». وباعتبارها مساهماً رئيساً في قطاع الدفاع والفضاء والنفط والغاز بدولة الإمارات، تفخر شركة «إي بي آي» بتوحيد جهودها مع مجموعة تاليس لتعزيز التزامها بالتميز والابتكار. كما سنسعى جاهدين معاً لتقديم حلول متطورة تُلبي الاحتياجات المتغيرة لهذه الصناعات المتخصصة، مما يعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالمياً في مجال الهندسة الدقيقة».

وقد تم إطلاق مبادرة «وجهتك الإمارات» في اليوم الثاني من منتدى «اصنع في الإمارات»، بالتعاون مع مجلس التوازن، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز القدرات الصناعية الوطنية. وتسهم المبادرة أيضاً في تأدية مجموعة تاليس لالتزاماتها ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.

وقال عبد الحفيظ مردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس في دولة الإمارات: «يسعدنا استكشاف هذه الفرصة مع«إي بي آي» ضمن شراكة تركز على توفير الكفاءة والموثوقية والبنية التحتية الآمنة للمنطقة. لا ريب أن هذا المشروع سيُمكّننا من استكشاف إمكانيات جديدة في مجال التصنيع الدقيق والخدمات الهندسية، ما يدعم إحراز التقدّم في شتى الصناعات، ويعزز التزامنا بالحلول المتطورة على حد سواء. وتتوافق هذه الشراكة كليًا مع مبادرة«وجهتك الإمارات» لزيادة البصمة الصناعية المحلية ضمن استراتيجية مجموعة تاليس للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالاستناد إلى ثلاث ركائز: الصناعة والابتكار والتعليم».