اتفاقية شراكة استراتيجية بين «سند» و«مصر للطيران للصيانة»

دبي (وام)

أعلنت سند، الشركة المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع في أبوظبي (مبادلة)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، والرائدة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات ومكوّنات الطائرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1932.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة مجموعة متنوعة من محركّات الطائرات التجارية ومكوّناتها في القاهرة، مع التوسّع بنطاق خدماتها أيضاً لتحقيق تأثير إيجابي أوسع نطاقاً يشمل أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تشهد نمواً متسارعاً على هذا الصعيد.

وعلى هامش معرض دبي للطيران 2023 قام منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، والمهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران بالتوقيع رسمياً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تؤكد التزام سند الثابت بتطوير خدمات وقدرات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات في جميع أنحاء العالم، وذلك انسجاماً مع هدفها المتمثل في تعزيز بصمتها العالمية.

وسيتيح هذا التعاون المهم بين سند ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مجالاً أمام الشركتين الرائدتين لتقديم خدمات محسّنة للصيانة والإصلاح والعَمرة، والتعاون الوثيق بينهما في العمل على تلبية الطلبات المتزايدة على خدمات محرّكات الطائرات.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم خدمات محسّنة لاختبار وصيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات، بما يشمل إجراء إصلاحات لمكوّنات المحرّكات داخل منشأة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في القاهرة وفي منشأة سند المتطورة في أبوظبي أيضًا. ويتيح هذا التحالف المبتكر قدرات جديدة لتوسعة قاعدة عملاء الشركتين في أفريقيا والشرق الأوسط والاقتراب منها إلى حدّ كبير.

وموجب الاتفاقية، تلتزم سند ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالمساهمة في هذا التعاون بخبراتهما ومواردهما الكبيرة، حيث ستوفر شركة سند التي تتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا، قدراتها التشغيلية والهندسية، في حين ستساهم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالكوادر العاملة والقدرات الفنية مع الاستفادة من منشآتها الحديثة في القاهرة. ويمثل هذا التعاون المهم بين الشركتين خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الابتكار، وزيادة رضا العملاء، وتعزيز قدرات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات في مصر، وعبر السوق الأفريقية على نطاق أوسع.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند:«نحن متفائلون بإطلاق هذه الشراكة الواعدة مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والتي ستساهم بدور محوري في تشكيل مستقبل خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى التوسّع بحضورنا العالمي. ومن خلال هذه الشراكة سنستثمر خبرات سند ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية معاً للتوسع بخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا المزدهرة. ومع الاعتماد على التميز الهندسي لشركة سند وعلاقاتها الوثيقة مع شركات صناعة المحرّكات العالمية وخبرتها في السوق، إلى جانب الكفاءة الفنية التي تتمتع بها مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، وبنيتها التحتية المتطورة وإمكاناتها الواسعة في خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات، سنشهد تحوّلاً كبيراً في الخدمات التي نقدمها لعملائنا في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا».

ومن جانبه، قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران: «هذه الشراكة لا تقتصر على تطوير قطاع الطيران فحسب، بل تؤكد أيضاً على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. والتي تقوم على رؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا الإقليمية، الأمر الذي يعزز بناء شراكة اقتصادية استراتيجية متنوّعة ومستدامة. وسيتيح هذا التعاون فرص النموّ المتبادل، بالإضافة إلى تقريب شركتي سند ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من عملائهما، والمساهمة في تعزيز سلسلة توريد الطيران العالمية».

وقال المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: «يؤكد البدء بتعاوننا التحوّلي مع سند على التزامنا بتقديم خدمات استثنائية لصيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات، ومن ثم تحقيق أثر إيجابي على القطاع والعملاء الذين نخدمهم. ومن خلال شراكتنا الوثيقة مع سند، نتوقع أن تفتح خبراتنا الآفاق أمام فرص النموّ المتبادل وتوسيع قاعدة عملائنا في مصر».