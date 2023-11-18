مؤتمر الشرق للطاقة الشمسية يستعرض التقنيات الجديدة بالقطاع

دبي (الاتحاد)

ناقش نخبة من كبار المتحدثين والباحثين والمختصين العالميين خلال الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، المفاهيم الجديدة وغير التقليدية لتقنيات مستقبل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمجالات التي ترسم ملامح الجيل القادم من تقنيات الطاقة الشمسية.

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي المؤتمر الذي يعتبر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية، في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المؤتمر يوفر منصة عالمية لتحفيز تطوير التقنيات الكهروضوئية المستقبلية، من خلال إتاحة المجال لتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة الأوراق البحثية والاكتشافات العلمية في هذا المجال.

وأضاف: «يرسخ المؤتمر جهود الهيئة في مجال الابتكار والبحوث والتطوير في قطاع الطاقة الشمسية والمتجددة، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للبحث والتطوير في قطاعات الاستدامة، وتحقيق إستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

ولفت إلى أن المؤتمر يسهم في تعزيز الجهود لتسريع وتيرة العمل المناخي، ودفع عجلة تحول الطاقة، وإحداث قفزة نوعية على طريق تحقيق الحياد الكربوني، ومستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة.