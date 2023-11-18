«الدار العقارية» توسع نطاق خدماتها لإدارة الأصول والمرافق

سيد الحجار (أبوظبي)

باشرت شركة الدار العقارية توسيع نطاق خدماتها المتكاملة لإدارة الأصول والمرافق، مع استحواذها على عدد جديد من الشركات المتخصصة في القطاع.

ومؤخراً، كشفت «الدار للعقارات» عن توسيع نطاق أعمالها من خلال الاستحواذ على «أبوظبي الأول العقارية»، لتوسّع المنصة محفظتها بضم 22 ألف وحدة سكنية ضمن 600 عقار في الدولة.

وجاء هذا الاستحواذ عقب الاندماج الأخير لأعمال الدار للعقارات ومجموعة التزام لإدارة الأصول، مما يوسع محفظة المنصة التي باتت تضم 157 ألف وحدة سكنية مدارة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية عالية الجودة بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز مليون متر مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تقدر بحوالي 2.5 مليار درهم.

وأعلنت الدار العقارية، والشركة العالمية القابضة (IHC)، ومجموعة أدنيك خلال شهر يوليو الماضي، عن دمج أعمالها بمجال إدارة العقارات والمرافق، ضمن منصة «الدار للعقارات»، وبموجب صفقة الاندماج هذه ستصبح العالمية القابضة وأدنيك (التابعة للقابضة ADQ) مستثمرين استراتيجيين في «الدار للعقارات»، مع احتفاظ «الدار» بحصة الأغلبية من أسهم المنصة المدمجة.

وبموجب الاتفاق بين الشركات الثلاث، فإن مجموعة التزام لإدارة الأصول «التزام»، وهي شركة متخصصة بإدارة العقارات والمرافق مملوكة بشكل مشترك من قبل الشركة العالمية القابضة، ومجموعة أدنيك، ستصبح جزءاً من منصة «الدار للعقارات».

وحققت «الدار للعقارات» نمواً متسارعاً خلال العام الماضي، ونجحت في توسيع نطاق وعروض خدماتها عبر شركتيها الرئيسيتين لإدارة العقارات والمرافق «بروفيس» و«خدمة».

واستكملت المنصة في عام 2023 استحواذها على شركة «بساتين» المتخصصة في تنسيق الحدائق، والتي تضاف إلى الاستحواذات الأخرى التي نفذتها في عام 2022، بما في ذلك «سبارك للخدمات الأمنية»، ووحدة أعمال اتحاد الملاك في شركة «ميس ماكرو»، و« باكتيف للحلول المستدامة»، و«ساجا الدولية لخدمات إدارة اتحادات الملاك».



توسع ونمو

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية ورئيس مجلس إدارة الدار للعقارات، لـ «الاتحاد»: إن عمليات الاستحواذ التي نفذتها «الدار للعقارات» خلال الفترة الأخيرة ساهمت في ترسيخ مكانتها كشركة إقليمية رائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق، بما يعزز خطط «الدار للعقارات» للنمو والتوسع.

وأشار إلى أهمية صفقات الاستحواذ التي نفذتها الشركة مؤخراً على عدد من الشركات المتخصصة بقطاع إدارة الأصول والمرافق في تنويع محفظة خدمات وحلول الشركة، ما يوفر للعملاء وجهة متكاملة للخدمات تحت منصة واحدة.

وكانت «الدار» قد أعلنت عام 2021 عن استحواذها على «أستيكو لإدارة العقارات» وكافة فروعها في أبوظبي ودبي، والتي تعد شركة خدمات عقارية متكاملة، ما أسهم في توسيع نطاق حلول «الدار» لإدارة العقارات لتغطي استشارات التقييم والبناء، إضافة إلى استشارات الاستثمار وخدمات الامتياز التجاري. وتضم الدار للعقارات تحت مظلتها مجموعة من مزوّدي الخدمات المتخصصين، بما في ذلك شركة «بروفيس» المتخصصة في إدارة العقارات، وشركة «أستيكو» للخدمات العقارية، وشركة «خدمة» لإدارة المرافق، وشركة باكتيف للحلول المستدامة، وشركة سبارك للخدمات الأمنية، وشركة «بساتين» المتخصصة في تنسيق الحدائق.



تنسيق الحدائق

وأعلنت الدار العقارية، مايو الماضي، عن استحواذها على شركة «بساتين» المتخصصة في تنسيق الحدائق، مما يوسع نطاق خدمات منصّة «الدار للعقارات» المتكاملة لإدارة الأصول والمرافق، وبموجب هذه الصفقة والتي تبلغ قيمتها 150 مليون درهم، ستمتلك الدار حصة أغلبية بنسبة 75%، بينما سيمتلك شريك استراتيجي حصة الـ 25% المتبقية.

وتقدم «بساتين» محفظة واسعة من خدمات تنسيق الحدائق، بما فيها أعمال التصميم والتركيب والرصف والبستنة والتخلص من النفايات الخضراء، وذلك من خلال فريق عمل كبير يضم أكثر من 1000 موظف، ومن أبرز العملاء المرموقين الذين استفادوا من خدمات «بساتين» في دولة الإمارات «دائرة البلديات والنقل» في أبوظبي، وإكسبو 2020 دبي.



إدارة الطاقة

وكشفت «خدمة»، المتخصصة في مجال إدارة وصيانة المرافق على مستوى المنطقة، والمملوكة للدار، ديسمبر الماضي، عن استحواذها على كل من شركة «باكتيف للحلول المستدامة» المتخصصة في خدمات المباني الخضراء وشركة «ميس ماكرو للخدمات الفنية»، ذراع إدارة المرافق الثقيلة لمجموعة «ميس» ومقرها في دولة الإمارات. وتعد «باكتيف» شركة معتمدة لخدمات الطاقة، ومدقّقاً معتمداً لخدمات الطاقة، ومتخصصة في عقود إدارة أداء الطاقة، وخدمات تدقيق الطاقة في المباني، وخدمات المباني الخضراء. أما شركة «ميسماكرو للخدمات الفنية»، التابعة لوكالة العقارات العالمية مجموعة «ميس»، فهي متخصصة في توفير حلول إدارة المرافق الثقيلة للعديد من المباني التجارية في المنطقة.



خدمات أمنية

وأعلنت «الدار» سبتمبر الماضي، عن استحواذها بالكامل على «سبارك للخدمات الأمنية»، الشركة المتخصصة في توفير الخدمات والحلول الأمنية بدولة الإمارات، في خطوة بارزة تنسجم مع جهودها المبذولة لتوسيع نطاق منصّتها المخصصة لإدارة الأصول والمرافق المتكاملة.

وتقدم شركة «سبارك للخدمات الأمنية»، التي تأسست عام 1974 ويعمل لديها أكثر من 5000 موظف أمن، محفظة من الخدمات والحلول الأمنية لمجموعة واسعة من المؤسسات والشركات الكبرى. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 125 مليون درهم.