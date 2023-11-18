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اقتصاد

معرض الشارقة العقاري «إيكرس» ينطلق 17 يناير

معرض الشارقة العقاري «إيكرس» ينطلق 17 يناير
19 نوفمبر 2023 01:09

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، عن استمرار استعداداتهما لإطلاق الدورة الجديدة من معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2024» في الفترة من 17 إلى 20 يناير المقبل بمركز إكسبو الشارقة.
ويشهد الحدث مشاركة واسعة، هي الأكبر من نوعها منذ انطلاقه، تضم نخبة متنوعة من كبار شركات التطوير والاستثمار العقاري في الإمارات والمنطقة، جنباً إلى جنب مع العارضين الجدد الذين يشاركون لأول مرة بناءً على ما حققه المعرض من نجاحات كبيرة في دوراته السابقة.
ويشارك بالمعرض هذا العام عدد كبير ومتنوع من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وأصحاب المشاريع، بالإضافة إلى الوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات إدارة العقارات والمشاريع والاستشارات القانونية، والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري. ويتوقع أن يستقطب المعرض عدداً كبيراً من الزوار والمهتمين بالشأن العقاري للاطلاع على أحدث التوجهات والتطورات التي تشهدها صناعة العقار في العالم، وللاستفادة من الفرص والعروض الحصرية التي توفرها المؤسسات المشاركة بالمعرض.
وأكد سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، حرص الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة على المشاركة بالمعرض للاستفادة من مكانة الشارقة خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً، كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، خاصة مع تزايد عدد مراكز التسوق والمجمعات السكنية الحديثة والمشاريع العقارية الفاخرة في الإمارة.

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