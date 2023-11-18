الأسهم الأميركية تسجل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي

شريف عادل (واشنطن)

أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات يوم الجمعة في المنطقة الخضراء، لتسجل أسبوعها الثالث على التوالي من الارتفاعات، حيث بدا واضحاً رهان المستثمرين على تحقيق الهبوط الآمن للاقتصاد الأميركي، بعد طول انتظار، وهو ما ساهم في ارتفاع المعنويات في الأسابيع الأخيرة من عام شهد الكثير من التوترات الجيوسياسية، في العديد من البقاع.

وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأقل نسبة يمكن تسجيلها (0.01%)، وأضاف مؤشر ناسداك ما مثل نسبة 0.08% لقيمته عند بداية اليوم، بينما أضاف مؤشر إس أند بي 500 الأشمل ما يقرب من ثمن النقطة المئوية، في تعاملات هادئة، رغم استحقاق عقود الخيارات الخاصة بالأسهم.

وحققت المؤشرات الرئيسة أسبوعها الإيجابي الثالث على التوالي، حيث ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 2.2%، بينما قفز مؤشر ناسداك بنحو 2.4%. وأنهى مؤشر داو جونز الأسبوع مضيفاً نسبة 1.9%. وكانت هذه أول سلسلة مكاسب مدتها ثلاثة أسابيع لمؤشري داو جونز وإس أند بي 500 منذ شهر يوليو، بينما كانت الأولى لمؤشر ناسداك منذ يونيو الماضي.

وجاءت المكاسب نتيجة لبيانات التضخم الأميركية التي أعطت الأمل للمستثمرين في أن السياسات المتشددة لمجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن السياسة النقدية ربما تكون وراء ظهورنا الآن. وخلال الفترة التي مضت منه، اعتبر شهر نوفمبر أحد أفضل الأشهر للأسهم الأميركية في الأعوام الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 7.6%، في حين حقق مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة 5.7%، وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 9.9%.

وتركزت مكاسب شهر نوفمبر في شركات قطاع التكنولوجيا، وكتب فينو كريشنا، المحلل في باركليز: «أدت البداية القوية تاريخياً لشهر نوفمبر إلى توسعات متعددة كبيرة في مجال التكنولوجيا، ما ترك المجموعة تتداول بعلاوة أعلى لمتوسط السعر إلى الربحية على المدى الطويل؛ مما كانت عليه في نهاية الربع الثالث من العام».

وقفزت أسهم شركة Gap يوم الجمعة بنسبة 30% بعد يوم واحد من إعلان الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من العام، وهوت أسهم شركة ChargePoint المتخصصة في شبكات شحن السيارات الكهربائية بنسبة 35%، بعد الإعلان عن تغيير جذري في إدارتها التنفيذية في وقت متأخر من يوم الخميس، وخفضها لتوقعات الإيرادات خلال الربع الأخير.