%38 حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين بدول الخليج

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصل حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في دول الخليج بنهاية العام الحالي لتصل إلى 38% بواقع 36.4 مليار دولار (133.6 مليار درهم) من إجمالي 96.9 مليار دولار قيمة إنفاق السياح في دول الخليج، بحسب توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وتوقع المجلس أن يرتفع حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات بنسبة 13.6% بنهاية العام الحالي إلى 133.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 117.6 مليار درهم خلال العام الماضي، على أن يصل إلى 195 مليار درهم بحلول العام 2033.

وبحسب تقرير المجلس المفصل عن المؤشرات السياحية للإمارات، من المتوقع أن يبلغ عدد السياح الدوليين القادمين للإمارات بحلول العام 2033 نحو 45.5 مليون سائح.

وفيما يتعلق بالوظائف السياحية، يبلغ إجمالي الوظائف بقطاع السفر والسياحة في دول الخليج 3.6 مليون وظيفة العام الجاري، في حين بلغ إجمالي الوظائف بالسفر والسياحة في الإمارات 758 ألف وظيفة لتشكل حصة الإمارات نحو 21% من إجمالي الوظائف خليجياً، و11% حصتها من إجمالي الوظائف بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط إلى 7.32 مليون وظيفة العام الجاري مقارنة مع 6.8 مليون وظيفة في العام 2022.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بنسبة 60.2% خلال عام 2022 لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، أي ما يقارب من 9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة. ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022.

ويواصل قطاع السياحة النمو وصولاً إلى بلوغ أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

وكان تقرير حديث لمجلس السفر والسياحة العالمي حول توجهات السياح لاختيار وجهاتهم السياحية، أظهر أن الإمارات والمملكة العربية والسعودية وقطر أكثر الوجهات في المنطقة تم البحث عنها والتخطيط لزيارتها خلال عام 2023، اعتماداً على توجهات البحث عن الوجهة في موقعي «تريب دوت كوم» للفنادق وسكاي سكانر للرحلات الجوية.