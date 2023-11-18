الأحد 19 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%38 حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين بدول الخليج

%38 حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين بدول الخليج
19 نوفمبر 2023 01:10

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يؤكد أهمية سياحة المغامرات
شواطئ خلابة تستقطب الزوار في المرفأ والمغيرة

تصل حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في دول الخليج بنهاية العام الحالي لتصل إلى 38% بواقع 36.4 مليار دولار (133.6 مليار درهم) من إجمالي 96.9 مليار دولار قيمة إنفاق السياح في دول الخليج، بحسب توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي.
وتوقع المجلس أن يرتفع حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات بنسبة 13.6% بنهاية العام الحالي إلى 133.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 117.6 مليار درهم خلال العام الماضي، على أن يصل إلى 195 مليار درهم بحلول العام 2033.
وبحسب تقرير المجلس المفصل عن المؤشرات السياحية للإمارات، من المتوقع أن يبلغ عدد السياح الدوليين القادمين للإمارات بحلول العام 2033 نحو 45.5 مليون سائح.
وفيما يتعلق بالوظائف السياحية، يبلغ إجمالي الوظائف بقطاع السفر والسياحة في دول الخليج 3.6 مليون وظيفة العام الجاري، في حين بلغ إجمالي الوظائف بالسفر والسياحة في الإمارات 758 ألف وظيفة لتشكل حصة الإمارات نحو 21% من إجمالي الوظائف خليجياً، و11% حصتها من إجمالي الوظائف بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط إلى 7.32 مليون وظيفة العام الجاري مقارنة مع 6.8 مليون وظيفة في العام 2022.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بنسبة 60.2% خلال عام 2022 لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، أي ما يقارب من 9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة. ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022.
ويواصل قطاع السياحة النمو وصولاً إلى بلوغ أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.
وكان تقرير حديث لمجلس السفر والسياحة العالمي حول توجهات السياح لاختيار وجهاتهم السياحية، أظهر أن الإمارات والمملكة العربية والسعودية وقطر أكثر الوجهات في المنطقة تم البحث عنها والتخطيط لزيارتها خلال عام 2023، اعتماداً على توجهات البحث عن الوجهة في موقعي «تريب دوت كوم» للفنادق وسكاي سكانر للرحلات الجوية.

الإنفاق السياحي
مجلس السفر والسياحة العالمي
دول الخليج
السياحة
آخر الأخبار
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
اليوم 01:17
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة
اليوم 01:17
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
الأخبار العالمية
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
اليوم 01:17
شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
اليوم 01:17
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
الأخبار العالمية
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©