إطلاق النسخة الأولى من برنامج «رواد الأسواق المالية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، البرنامج التدريبي «رواد الأسواق المالية»، وذلك في إطار الرؤى المشتركة وجهودهم الحثيثة لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها في مجال صناعة الخدمات المالية بالدولة.

وقالت الدكتورة مريم بطي محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن حكومة دولة الإمارات تنظر إلى الشباب على أنهم أغلى ما تملك لبناء مستقبل الوطن وتعزيز ريادته، ومن هذا المنطلق حرصت الهيئة على إطلاق برنامج رواد الأسواق المالية والذي يعد باكورة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وصندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بهدف تأهيل الكوادر العلمية المواطنة وإعدادهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة.

وأضافت السويدي أن البرنامج سيعمل على تعريف المنتسبين بالتوجهات المالية والاقتصادية العالمية، بما يشمل أسواق الأوراق المالية ومجالات الاستثمار وفقاً للأنظمة والقوانين المالية في دولة الإمارات، مشيرة إلى تنوع آفاق التعاون المستقبلي بين الجهات الثلاث لرفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة لتحمل المسؤوليات الوطنية وتعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق رفاه المجتمع الإماراتي وفقاً لاحتياجات السوق.

وقالت: سعداء بهذه النخبة من أبناء الوطن التي انضمت إلى البرنامج التأهيلي في نسخته الأولى، والذين ينحدرون جميعهم من تخصصات ترتبط بالاقتصاد والإدارة والتخصصات المالية، الأمر الذي يساعدهم على الاستفادة من المادة العلمية والتدريبية المطروحة في برنامج رواد الأسواق المالية بشكل كبير.

وأكدت أن البرنامج يرتقي بمستوى الاحترافية والمهنية لدى الكوادر الوطنية بما يمكنها - بعد إتمام البرنامج - من مزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة، ويعزز من قدرتهم على المنافسة ومواكبة التطورات التي تبنتها الدولة في القطاع المالي والاستثمار خلال الفترة الأخيرة، والتي نجم عنها تصدرها مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية المتخصصة وتحقيق أفضل الإنجازات عالمياً.

من جهة أخرى، قال سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن تركز دائما على الوصول بخدمات صندوق الوطن إلى أكبر شريحة ممكنة من شباب الإمارات، سواء بشكل مباشر أو عبر التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية والخاصة في مبادرات وأنشطة مشتركة، لتأهيل وتمكين أبناء وبنات الوطن ودعمهم مادياً وفنياً، باعتبارهم قادة المستقبل وصنّاع نهضة هذا الوطن الغالي.

وأكد القرقاوي أن الصندوق حريص كل الحرص على تأهيل ودعم ورعاية أبناء وبنات الإمارات في مختلف المجالات، وإعدادهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، وتمكينهم من القطاع الخاص، وتشجيعهم لاستثمار قدراتهم في الابتكار والإبداع، ومن هذا المنطلق حرص الصندوق على التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي لإطلاق برنامج «رواد الأسواق المالية» لتأهيل شباب الإمارات لهذا المجال الحيوي.

وأوضح أن حجم الإقبال على المشاركة كان كبيرا للغاية، حيث تم اختيار حوالي 35 لينتسبوا إلى النسخة الأولى من البرنامج، معربا عن أمله بأن تكون هناك نسخ متعددة من هذا البرنامج التدريبي، لتلبية رغبة أكبر قدر ممكن من شباب الإمارات في الحصول على هذه الدورات المكثفة، والتي يشرف عليها خبراء عالميون في هذا المجال.

وأشاد القرقاوي بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع لكي يحقق هذا البرنامج التدريبي أهدافه، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون بين صندوق الوطن والهيئة في العديد من المبادرات والأنشطة التي تتعلق بتمكين وتأهيل شباب الإمارات، كما أشاد القرقاوي بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي التي وفرت الكثير من العناصر الحيوية لضمان نجاح هذا البرنامج، بما في ذلك التدريبات العملية، ودعم المتدربين بالخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الأكاديمية.