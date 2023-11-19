«غرفة الشارقة« تناقش الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال



الشارقة (الاتحاد)

نظمت جائزة الشارقة للتميز بالتعاون مع مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة حلقة نقاشية للشباب بعنوان « فرص واعدة..استثمار مشرق» لمناقشة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة وخصوصاً في المنطقة الشرقية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة لرواد الأعمال في المنطقة، وأبرز الاستراتيجيات المعززة لدور المشاريع الناشئة في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها.

شارك في الحلقة التي عقدت بحضور عضوي الغرفة محمد هلال والدكتور سلطان الملا وسعادة خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عدد كبير من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الريادية والراغبين في تأسيس مشاريعهم.

وتناول النقاش 6 محاور رئيسية استعرضت عدداً من التجارب المميزة في مجالات مختلفة من مجتمع ريادة الأعمال في الإمارة والمناطق التابعة لها وأهم ميزاتها، وأوجه الدعم المتوفر في المنطقة الشرقية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، ودور المشاريع الشبابية في تعزيز مجتمع الأعمال، وأهمية وجود مشاريع ريادية متنوعة في المنطقة الشرقية ودورها في تعزيز ثقافة الاستثمار، والمهارات والصفات المطلوبة لرائد الأعمال، والتحديات الرئيسية التي تواجه رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.

وأكدت غرفة الشارقة أن تنظيم هذه الفعالية من قبل جائزة الشارقة للتميز بالتعاون مع مجلس «شباب غرفة الشارقة» يأتي في إطار حرص الغرفة على استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في جائزة الشارقة للتميز بهدف دعم هذه المشاريع وتعزيز ممارساتها الإيجابية نظراً لأهميتها باعتبارها المحرك الرئيس لاقتصاد الدول.

وأكدت التزامها في التواصل المستمر مع رواد الأعمال في كافة مدن ومناطق الإمارة انطلاقاً من دورها الحيوي والمهم في رعاية مصالح رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما في المنطقتين الشرقية والوسطى، عبر تسليط الضوء على أبرز المقومات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها مدن الشارقة إلى جانب الاطلاع على واقع الاستثمار في المنطقتين والتحديات التي تواجه رواد الأعمال إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار البناءة التي من شأنها أن تسهم في تطوير أعمالهم والأخذ بها إلى مستويات متقدمة.