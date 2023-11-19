«إنفستوبيا» توقع 8 اتفاقيات جديدة مع مؤسسات وطنية وعالمية

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار تعزيز شراكتها مع المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية، وقعت «إنفستوبيا» 8 اتفاقيات جديدة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا.

حيث شملت الاتفاقيات، الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات MAJRA ومنتدى «سولت» SALT، وEFG Consulting، وEFG Hermes، وبنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered، واتحاد الصناعات الهندية CII، وسيتي بنك.

وجاء ذلك، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في تنظيم النسخة الثالثة لقمة «إنفستوبيا 2024» في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 28 و29 فبراير المقبل، وكذلك في إقامة الحوارات العالمية التي تقودها «إنفستوبيا» خلال السنة المقبلة، ومن أبرزها فعالية «إنفستوبيا الإمارات-الهند» في دبي، وفعالية «إنفستوبيا لندن» في مدينة لندن، وفعالية «إنفستوبيا أوروبا» في مدينة ميلانو.

ووقعّ هذه الاتفاقيات من جانب وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجهات الشريكة، كل من سيف محمد السويدي، المدير العام الهيئة العامة للطيران المدني، ونها الهرمودي، مدير مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات، وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك – الإمارات، وماسيميليانو سولبيزي، مدير المنطقة بشركة EFG Consulting، ومصطفى الشيتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس الإمارات، وجون دارسي، العضو المنتدب لمنتدى SALT، وسي. إس. راغافان، الممثل الرئيسي لاتحاد الصناعات الهندية CII في منطقة الخليج.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تسهم الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها «إنفستوبيا» اليوم في تعزيز رؤيتها ببناء جسور التعاون وإقامة الشراكات بصورة مستمرة مع المؤسسات الوطنية والعالمية، ودعم تحقيق أهدافها في تطوير منظومة عالمية للاستثمار، والمساهمة في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل، وتحفيز التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة». مشيراً معاليه إلى أن هذه الشراكات ستدعم خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمعات الأعمال والحكومات، والتي سيتم طرحها ضمن جلسات وحوارات النسخة الثالثة من قمة «إنفستوبيا 2024».

ومن جانبه، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: توقيع هذه الشراكة مع «إنفستوبيا» يوفر فرصة حقيقية لربط المستثمرين بالجهات المبتكرة، علاوة على كونها منصة مثالية لمناقشة مستقبل الاستثمار في قطاع الطيران.