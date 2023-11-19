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اقتصاد

«الأعلى للطاقة» يستعرض مبادرات كفاءة وترشيد الاستهلاك

أحمد بن سعيد خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة في دبي (من المصدر)
20 نوفمبر 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع التاسع والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بُعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع، أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها إنجازات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مجال كفاءة عمليات التشغيل والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث قامت الشركة (EGA) بتنفيذ إجراءات وبرامج كان لها المردود الإيجابي في دفع كفاءة تصنيع الألمنيوم.
كما تطرق المجلس إلى سير العمل في خريطة طريق مشاريع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) حيث تم الانتهاء من تأهيل حوالي 8 آلاف مبنى في دبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: استعرضنا سير العمل في الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي، حيث تتبنى الإمارة نهجاً شاملاً لضمان استدامة موارد المياه يركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030.
برامج ومشاريع
قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: تم إنجاز برامج ومشاريع نوعية في إمارة دبي بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في السنوات الخمس الماضية، حيث يتم مراجعة عمليات التنفيذ حسب جدول زمني محدد وميزانيات مدروسة لضمان تحقيق النتائج المخطط لها، وهذا ما يدعم منظومة المجلس التي تغدو إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لإمارة دبي تماشياً مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

أحمد بن سعيد
المجلس الأعلى للطاقة
دبي
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