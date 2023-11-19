خدمات مصرفية مبتكرة عبر القنوات الرقمية للبنوك

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تتسارع التطورات في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات بشكل غير مسبوق، ما جعل من بنوك الإمارات تتبارى في تقديم الخدمات المصرفية بأساليب مبتكرة وتصميمها وفقاً لأحدث التقنيات وأعلى مستويات الأمان والحماية واتجاهات تجارب المستخدمين.

وفي ظل تزايد إقبال العملاء على المنصات الرقمية لإجراء المعاملات، سعت البنوك لتحديث تطبيقاتها الإلكترونية عبر الهواتف المتحركة وإطلاق نسخ جديدة منها مزودة بإمكانيات هائلة لإتمام عدد كبير من الخدمات الرقمية.

إقبال متزايد

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أن نحو 80% من متعاملي المصرف يعتمدون اليوم، على منصاته الرقمية لإجراء معاملاتهم، ما يظهر إقبالا متزايداً من المتعاملين على الخدمات الرقمية.

وذكر المصرف أنه سجل نمواً بنسبة 27% في تبني واستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بالمقارنة مع العام الماضي، مع تسجيل نمواً بنسبة تزيد عن 50% في إقبال المتعاملين على الاستفادة من منتجات وخدمات التمويل الشخصي من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، فضلاً عن زيادة بنسبة 142% في عدد المتعاملين الجدد الذين فتحوا حساباتهم المصرفية باستخدام تقنية بصمات الأصابع الإلكترونية من مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكد فيرناندو بلازا لوبيز، رئيس التحولات الرقمية لدى «مصرف أبوظبي الإسلامي» أن الإقبال على استخدام المنصات الرقمية لإجراء المعاملات، يؤكد أهمية توفير حلول مصرفية ملائمة ومبتكرة.

وقال إنه على سبيل المثال فإن كل متعامل المصرف يستخدم تطبيق الهاتف المتحرك من مصرف أبوظبي الإسلامي 24 مرة كمعدل متوسط شهرياً ما يثبت فعالية التطبيق، معتبراً أن تزايد معدلات إجراء المعاملات من خلال التطبيق، يمثل دليلاً آخر على جهود المصرف المستمرة لتقديم واجهات مستخدم وميزات سهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين.

وأوضح لوبيز، أن الرؤى والبيانات التي حصلت عليها إدارة المصرف من «مركز القيادة الرقمي» الخاص بالمصرف مكنت من اتخاذ قرارات مستنيرة ما زاد من القدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة للمتعاملين.

وأشار إلى أن «مصرف أبوظبي الإسلامي» قدم 19 خدمة رقمية جديدة من خلال تطبيق الهاتف المتحرك في العام 2023، لافتاً إلى أن المصرف حقق زيادة بنسبة 78% في الاشتراك في الاكتتابات العامة رقمياً مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتطور القدرات الرقمية وإقبال المتعاملين عليها، إضافة إلى كما زيادة إقبال المتعاملين الأفراد بنسبة 80% على المشاركة في الاكتتابات العامة من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، مستفيدين من واجهة المستخدم سهلة الاستخدام والمعاملات الآمنة.

نسخة مطورة

ونظراً لزيادة الإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه لما توفره من تجربة متميزة للمستخدمين، أطلق البنك النسخة المحسنة والمطورة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك «ENBD X»، والذي تم تصميمه بالكامل وفقاً لأحدث التقنيات وأعلى مستويات الأمان والحماية واتجاهات تجارب المستخدمين.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن التطبيق المزود بأحدث التقنيات السحابية المتطورة يقدم مزيجاً لا مثيل له من الأداء فائق السرعة وسهولة الاستخدام في تنفيذ العمليات والأمان عالي المستوى إضافة إلى أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في السوق، حيث يتيح الوصول إلى أكثر من 150 خدمة مصرفية يومية من خلال عمليات تلقائية وسهلة الاستخدام بما في ذلك تحديث الهوية الإماراتية وجواز السفر، وفتح وديعة ثابتة، والحصول على شهادات أرصدة الحسابات والخطابات المرجعية، وتقديم طلب الحصول على قرض على البطاقة في الحال.

وأضاف أن عملية تحويل الأموال على تطبيق «ENBD X» تتسم بالسهولة فهي تشبه تماماً إرسال رسالة نصية.

وأوضح أن التطبيق يوفر للعملاء حرية لا مثيل لها للتحكم في تفضيلاتهم وإدارتها، مثل إعدادات الأمان وحدود الإنفاق، ويساعدهم على تحقيق أقصى قدر من المدخرات اليومية من خلال أكثر من 1000 صفقة شخصية وحصرية في قطاعات السفر والتسوق وتناول الطعام والتجارة الإلكترونية.

وأشار هادي، إلى أن التطبيق يتمتع بميزة منصة الثروة الرقمية المدمجة، والتي تُمكّن العملاء من استثمار وتنمية ثرواتهم ضمن نفس التطبيق الذي يستخدمونه لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية، وتتيح المنصة للمستثمرين الجدد فتح حساب استثماري على الفور والاختيار من بين أكثر من 11 ألف من الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة من 21 سوقاً عالمياً ومحلياً للاستثمار فيها.

تجربة رقمية

وفي سبيل التميز الرقمي وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي الطموحة التي ينتهجها البنك، أطلق «بنك دبي الإسلامي» العلامة الرقمية الشاملة (DIB alt)، التي تجمع كافة العروض والقدرات الرقمية للبنك تحت مظلة واحدة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إن (DIB alt)، تعتبر تجربة مصرفية رقمية متكاملة الخدمات، تم تصميمها للارتقاء بتجربة متعاملي بنك دبي الإسلامي نحو آفاق جديدة، عبر تمكينهم من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات الرقمية بسهولة ويسر.

وأوضح أن «alt» من بنك دبي الإسلامي تعد منصة مصرفية رقمية شاملة توفر للمتعاملين تجربة مصرفية سلسة وخالية من المتاعب، وتضم أكثر من 135 خدمة رقمية تتوفر عبر تطبيق بنك دبي الإسلامي للهواتف المتحركة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الواتساب والخدمات الأخرى المتوفرة عبر أجهزة الصراف الآلي.

وذكر شلوان، أنه في عالم اليوم سريع التطور الذي تعمل فيه التكنولوجيا على دفع عجلة التحول في شتى القطاعات ورفع سقف توقعات المتعاملين، فإننا في حاجة لثورة مماثلة في النظام المالي تواكب هذه الوتيرة من أجل البقاء على صلة وثيقة بها، ولكي نضمن في الوقت ذاته أن نصبح مؤسسة متطورة تتمتع بالذكاء الرقمي، مختتماً بالإشارة إلى أن منصة «DIB alt» تمثل طريقاً بديلاً للخدمات المصرفية وهي تمثل قفزة هائلة نحو التحول الرقمي، تتماشى مع رؤية الإمارات في بناء قطاع رقمي متقدم.

المشهد الرقمي

وكشف البنك التجاري الدولي عن رؤيته «للخدمات المصرفية في المستقبل»، والتي تعد بإحداث نقلة نوعية في عالم الخدمات المصرفية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وأكد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، التزام البنك بالمساهمة في إعادة تشكيل المشهد الرقمي للقطاع المصرفي في دولة الإمارات وحتى في المنطقة حيث كشف عن العديد من التقنيات التي ستستخدم لأول مرة في دولة الإمارات وفي المنطقة ومنها تجربة تقنية التصوير المجسم المكاني (أفتار) والتي ستدعم مع صور ثلاثية الأبعاد استخدام تشات جي بي تي Chat GPT في المحادثة، ليكون أول بنك على مستوى العالم يقوم بتجربة تلك التقنية.

وقال إنه كسابقة في القطاع المصرفي وكأول التجارب إقليماً، سيتم استعراض مجسمات افتراضية رقمية (أفتار) مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم نموذج مستقبلي لفهم استفسارات العملاء والرد عليها بطريقة طبيعية وجذابة، لافتاً إلى أن البنك التجاري الدولي يعد أول بنك إقليمي يطور ألعاباً غير رسمية ومخصصة لتعزيز مبادئ التعامل المالي والمصرفي والتي تستهدف توعية الشباب بهذا المجال، وهي استجابة لتوجيهات وضوابط تنظيم حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي وبحيث ستستخدم هذه الألعاب الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التعلم لكل مستخدم على حدة.

وتيرة الابتكار

توقع تقرير صدر عن مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع «ريفينيتيف» إحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، نمو الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، بنسبة 17.2% بمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 949 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2030، لتعمل على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي.

وذكر التقرير الصادر بعنوان «آفاق الابتكار في الخدمات المالية» 4 توجهات تسهم في تشكيل القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة،عبر تعزيز التمويل المفتوح، وزيادة اللامركزية في التمويل، وترسيخ الأصول الرقمية، واعتماد الممارسات البيئية.