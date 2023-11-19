13 % نمو المعاملات الجمركية في دبي خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نمواً قوياً بواقع 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 21.6 مليون معاملة، مقارنة مع 19 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بمستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي «D33» بمضاعفة التجارة الخارجية وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تواكب الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية، ورفع إنتاجية الاقتصاد من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية.