1.7 حركة طيران كل دقيقة في أجواء الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تشهد أجواء الإمارات حركة طيران نشطة على مدار الأربع والعشرين ساعة، تصل إلى 2500 حركة يومياً في المتوسط، بمعدل 104.16 حركة كل ساعة، و1.7 حركة في الدقيقة الواحدة، وحركة واحدة كل 45 ثانية تقريباً، تتوزع بين رحلات إقلاع وهبوط ورحلات عابرة لأجواء الدولة.

أرقام قد تبدو للبعض عادية أو غير منظورة، لكنها في الحقيقة أرقام أعقد من ذلك بكثير، فالتعامل مع هذا العدد الكبير من الحركة الجوية على مدار الساعة وبما يصل إلى نحو 900 ألف حركة متوقعة هذا العام، بانسيابية تامة في مجال جوي محدود، يعكس القفزة النوعية في مستوى جودة خدمات الملاحة الجوية التي تقدمها دولة الإمارات، وريادتها الإقليمية والعالمية في ابتكار أفضل الحلول لإدارة الحركة الجوية.

هذا النوع الفريد من مراقبة الحركة الجوية المسؤول عن التحكم في حجم الحركة الجوية التي تحلق فوق مجال دولة الإمارات، يجعلنا نتخيل حجم الدقة التي يعمل بها المراقبون الجويون، والذين يقع على كاهلهم العبء الأكبر في تنظيم عمليات الإقلاع والهبوط وحتى العبور للأجواء، حيث تتواصل كل طائرة تغادر وتصل وتحلق فوق المجال الجوي للدولة مع مسؤول مراقبة الحركة الجوية الذي يعمل في مركز تحكم المنطقة الموجود في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

وللوصول إلى هذا المستوى المتميز في إدارة الحركة الجوية، وفي ظل الارتفاع المطرد للحركة الجوية ومشاريع التوسعة الحالية للمطارات الوطنية، وجهود الناقلات الوطنية لتوسيع وجهاتها أمام المسافرين والاستثمار في زيادة الأسطول الوطني من الطائرات، قامت الهيئة العامة للطيران المدني منذ أشهر قليلة بتطبيق نظام المجال الجوي، وأعلنت الهيئة مؤخراً عن خططها لإطلاق مرحلة جديدة من تحديث خدمات الملاحة الجوية، من خلال استثمار ما يزيد على 700 مليون درهم خلال العقد المقبل في تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري وتعزيز التوطين، بالإضافة إلى إنشاء مركز الابتكار في الملاحة الجوية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي لضمان تعزيز مكانة الدولة كوجهة إقليمية ودولية للطيران.

ويعتبر برنامج تحديث خدمات الملاحة الجوية إضافة نوعية للعديد من المشاريع الريادية التي تبنتها الدولة في هذا الشأن، حيث يعد المجال الجوي لدولة الإمارات الأول في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق مفهوم المجال الجوي الحر، بهدف استمرارية تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة، حيث وفر هذا المشروع حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة.

ومن المتوقع استفادة أكثر من 55 ألف رحلة من تطبيق مشروع المجال الجوي الحر (ارتفاع 36 ألف قدم فما فوق)، وأن يحقق المشروع أيضاً وفورات تشغيلية سنوية لشركات الطيران تفوق 50 مليون درهم، إضافة إلى إسهامات بيئية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سماء الدولة، نظراً لتقليل الأميال المقطوعة للطائرات واستهلاك الطائرات كميات أقل من الوقود، بالإضافة إلى ذلك فإن المجال الجوي للدولة كان الأول في العالم الذي يطبق في عام2017 تحولاً بشكل كامل على أساس الملاحة المبنية على الأداء مع مواصفات ملاحية مستندة إلى النظام العالمي للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية RNAV-1/GNSS.