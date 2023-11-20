«الاتحاد للطيران» تعلن عن جدول رحلاتها لصيف 2024

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات اليوم عن جدول رحلاتها لصيف 2024، الذي يبرز خطط الناقلة الطموحة في النمووالتوسع.

ومن أبرز التغييرات في الشبكة، والتي أصبحت متاحة للشراء الآن، رحلات جديدة مباشرة إلى الريفييرا الفرنسية في نيس، وإلى المنتجعات اليونانية الشهيرة في ميكونوس وسانتوريني. وتلبيةً لإقبال الضيوف على وجهات الاتحاد للطيران الجديدة إلى كوبنهاغن وسانت بطرسبرغ، تم تحويلها إلى وجهات دائمة طوال العام.

ويعزز جدول صيف 2024 من رحلات الربط عن طريق زيادة عدد الرحلات على شبكة وجهات الاتحاد للطيران التي تشمل أحمد آباد وأثينا وبانكوك وكولومبو.

وصرح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران :"يعزز الجدول الصيفي من رحلات الربط، ويوفر لضيوفنا رحلات إلى الوجهات الأوروبية والآسيوية، كما سيسمح لنا ذلك بجذب المزيد من الزوار إلى أبوظبي لتعزيز السياحة في وطننا الرائع.

وأضاف "نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية إلى وجهات عالمية في الوقت اللذي نطلق وجهات جديدة، بما في ذلك نيس الواقعة على الريفييرا الفرنسية، مما سيتيح لضيوفنا الاستمتاع بتجربة سفر رائعة. كما سيوفر الجدول المزيد من الوقت لضيوفنا المسافرين للاستمتاع عند توقفهم في أبوظبي."

