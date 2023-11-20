الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«حديد الإمارات أركان» تستضيف مؤتمر الحديد والصلب

«حديد الإمارات أركان» تستضيف مؤتمر الحديد والصلب
21 نوفمبر 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»
«بيت الحكمة» يعرض 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين في منطقة الخليج

تستضيف مجموعة، «حديد الإمارات أركان»، الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، والذي يُقام في 20-22 نوفمبر 2023 في دبي. 
وتستعرض المجموعة خلال هذا الحدث جهودها الرائدة في مجال التصنيع المستدام والتي تدعم استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي.
ويجمع هذا الحدث الرائد أكثر من 1000 من كبار صناع القرار لمناقشة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع وضمان استمرارية ومرونة أعماله.، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، شارك المهندس سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، في جلسة نقاشية بعنوان «عصر جديد لصناعة الحديد» شملت مختلف جوانب القطاع في المنطقة، بما في ذلك أحدث المشاريع ومحركات الطلب الإقليمي، والتحديات والفرص المرتبطة بتحول قطاع الطاقة، وتأثير البيئة الجيوسياسية العالمية على الصناعة.
وأكد الغافري أنه على الرغم من تباطؤ الطلب على الحديد في السنوات الأخيرة، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 9% في عام 2023 جرّاء عوامل عدة تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على خدمات الإسكان، فإن توقعات السنوات الخمس المقبلة تتنبأ بانتعاش مدعوم بالتنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني والمشاريع الضخمة في جميع أنحاء المنطقة.

حديد الإمارات
مجموعة حديد الإمارات أركان
التصنيع
الإمارات
دبي
الحياد المناخي
آخر الأخبار
جانب من المعرض
التعليم والمعرفة
«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»
اليوم 22:34
من معرض "البرتغاليون على أرض الخليج"
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يعرض 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين في منطقة الخليج
اليوم 22:31
شعار معرض «نقطة لقاء»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تنظم الدورة السادسة من معرض «نقطة لقاء»
اليوم 22:29
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
علوم الدار
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
اليوم 22:25
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©