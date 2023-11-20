«حديد الإمارات أركان» تستضيف مؤتمر الحديد والصلب

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف مجموعة، «حديد الإمارات أركان»، الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، والذي يُقام في 20-22 نوفمبر 2023 في دبي.

وتستعرض المجموعة خلال هذا الحدث جهودها الرائدة في مجال التصنيع المستدام والتي تدعم استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي.

ويجمع هذا الحدث الرائد أكثر من 1000 من كبار صناع القرار لمناقشة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع وضمان استمرارية ومرونة أعماله.، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، شارك المهندس سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، في جلسة نقاشية بعنوان «عصر جديد لصناعة الحديد» شملت مختلف جوانب القطاع في المنطقة، بما في ذلك أحدث المشاريع ومحركات الطلب الإقليمي، والتحديات والفرص المرتبطة بتحول قطاع الطاقة، وتأثير البيئة الجيوسياسية العالمية على الصناعة.

وأكد الغافري أنه على الرغم من تباطؤ الطلب على الحديد في السنوات الأخيرة، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 9% في عام 2023 جرّاء عوامل عدة تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على خدمات الإسكان، فإن توقعات السنوات الخمس المقبلة تتنبأ بانتعاش مدعوم بالتنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني والمشاريع الضخمة في جميع أنحاء المنطقة.