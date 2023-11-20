1.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

دعمت تعاملات شراء المستثمرين الأجانب أداء أسواق الأسهم المحلية، في أول يوم تداول من الأسبوع الجاري حيث بلغت محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) بقيمة إجمالية 37.98 مليون درهم متضمنة 25.81 مليون درهم في سوق العاصمة و 12.17 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.

وعاد مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4 آلاف نقطة ليغلق عند مستوى 4002.44 نقطة، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9575.36 نقطة من دون تغير يذكر.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية نحو 1.2 مليار درهم متضمنة 256 مليون درهم في سوق أبوظبي لتصل القيمة السوقية إلى 2.876 تريليون درهم، وتزامن ذلك مع زيادة القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 935 مليون درهم إلى 676.66 مليار درهم، ولتبلغ القيمة السوقية للأسهم المحلية 3.553 تريليونات درهم.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد استقر مؤشر السوق، عند مستوى 9575.36 نقطة من دون تغير يذكر. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 928.12 مليون درهم، شملت ما يزيد على 160.3 مليون سهم عبر 13420 صفقة.

وارتفعت أسهم 29 شركة من أصل 71 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 28 شركة، وبقيت أسهم 14 شركة على ثبات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 245.38 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 219.57 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 25.81 مليون درهم كمحصلة «شراء».

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بمقدار 7.9 نقطة وبنسبة 0.19% ليتجاوز مستوى 4 آلاف نقطة ويصل إلى 4002.44 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 16 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة وثبات أسهم 8 شركات من بين 38 شركة متداولة أمس.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 262.32 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 84.35 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5824 صفقة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 115.94 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 103.77 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 12.17 مليون درهم كمحصلة «شراء».

الاستثمار المؤسسي

وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 806.42 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 776.48 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 29.93 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 9.72 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 173.65 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 183.37 مليون درهم.

تسوية أملاك

كشفت شركة «أملاك للتمويل» عن استمرار المفاوضات ومناقشة عروض التسوية مع باقي الممولين وعددهم 8 بإجمالي تسهيلات قدرها 1.6 مليار درهم.

وأكدت الشركة في بيان أمس أنها تستطلع كافة الخيارات والأنشطة التي من شأنها تعزيز مكانتها وتحقيق المزيد من النمو ومن ضمنها الخروج من قطاع التمويل العقاري. وأعلنت تسوية تسهيلات 7 ممولين بالفعل وتخفيض الديون بمبلغ 531 مليون درهم مع تحقيق مكاسب قدرها 174 مليون درهم، منوهه بأنها ستفصح عن نتائج المفاوضات فور الانتهاء منها سواء تكللت بالنجاح أو عدم التوصل إلى اتفاق مع ممولي الشركة.

«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صكوكاً خضراء

أصدر الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية القرار التنفيذي رقم 12 لسنة 2023 بإدراج صكوك خضراء (وكالة ومرابحة) لشركة الدار للاستثمار العقاري المحدودة، بقيمة إجمالية 1.3 مليار درهم وبفائدة ثابتة 4.93% ولمدة 3 سنوات تستحق في 27 يوليو عام 2026. وتدفع الفائدة نصف سنوياً في 27 يناير و 27 يوليو من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق.

وتم إدراج الصكوك في بورصة لندن، وكان بنك أبوظبي الأول وكيل الهيكلة الخضراء، في حين كانت بنوك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، مصرف الشارقة الإسلامي، اتش اس بي سي، وستاندرد تشارترد مديري الاكتتاب الرئيسيين المشاركين.