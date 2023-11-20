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اقتصاد

الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع تركمانستان

الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع تركمانستان
21 نوفمبر 2023 00:58

عشق آباد (وام)

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ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفداً رفيع المستوى إلى تركمانستان بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة لرفع مستوى العلاقات إلى مستوى يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين.
وخلال الزيارة عقد معاليه والوفد المرافق عدة اجتماعات رفيعة المستوى.  واستقبل فخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان في قصر الرئاسة معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية مبعوث وزير الخارجية لتركمانستان، والوفد المرافق له بحضور أحمد الهاملي سفير الدولة لدى عشق أباد.

الإمارات
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