تمديد اتفاقيتي امتياز تشغيل محطتي حاويات الشارقة وخورفكان

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة «غلفتينر» المشغّل الإقليمي للموانئ والمحطات والمزوّد الرائد للحلول اللوجستية وسلاسل التوريد، عن تمديد اتفاقيتي امتياز لمدة 35 عاماً إضافية مع «هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة»، ما يعزز الهدف المشترك بينهما لتحويل قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات عبر بوابات التجارة الرئيسية في الإمارات الشمالية، المتمثلة بمحطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان.

وقع الاتفاقيتين الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وبيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر». وقال الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي: «نتطلع إلى مواصلة هذه المساعي وسنبقى ملتزمين بتعزيز خطة العمل الموضوعة للارتقاء بقطاع الخدمات التجارية البحرية في دولة الإمارات، من خلال تحسين ربط الطرق التجارية لمنطقتنا مع الأسواق العالمية، حيث تتمتع إمارة الشارقة بمكانة مهمة للمساهمة في تشكيل مستقبل اقتصاد الدولة ومواصلة ازدهاره، ومن خلال تمديد اتفاقيتي الامتياز مع شركة «غلفتينر» فإننا نضع حجر الأساس لعصر جديد من التجارة المرنة والربط السلس لقطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في منطقتنا، ومنها إلى العالم».