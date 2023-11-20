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اقتصاد

«الاتحاد للائتمان» تبحث دعم الصادرات مع المملكة المتحدة

خلال الجولة الترويجية (من المصدر)
21 نوفمبر 2023 00:58

لندن (الاتحاد)

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اختتمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، جولتها الترويجية التي استمرت لمدة أسبوع في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة من خلال بحث فرص دعم الصادرات والأنشطة التجارية بين البلدين، وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الاقتصاد الأخضر، ولا سيما قبيل انعقاد قمة (كوب 28) التي ستنطلق أعمالها في دولة الإمارات في 30 نوفمبر الجاري.
وعقد وفد شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، برئاسة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية المثمرة مع كبرى المؤسسات البريطانية والدولية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات والنمو المتبادل، ودعم سبل تمويل الصادرات، ومن خلال هذه الحوارات، عرضت الاتحاد لائتمان الصادرات حلولها المبتكرة في تأمين ائتمان الصادرات، وسلّطت الضوء على جهود الشركة في تعزيز تكاملها الاستراتيجي، وتأكيد دورها كمساهم محوري في تعزيز مشهد التصدير العالمي.
وفي معرض تأكيدها على نجاح الجولة الترويجية، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن نجاح الجولة الترويجية للاتحاد لائتمان الصادرات في المملكة المتحدة يؤكّد على قوة وأهمية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. فقد تمكّنا عبر المناقشات التي أجريناها خلال هذه الجولة من توسيع سبل تعاوننا، وأكّدنا من جديد التزامنا بتعزيز الاقتصادات الخضراء وتطوير العلاقات التجارية الثنائية».

شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
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