«موديز»: قطاع العقارات في الإمارات يواصل الانتعاش

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قدرة قطاع العقارات في دولة الإمارات على مواصلة زخم الانتعاش خلال الفترة الممتدة من الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، في ظل استمرار الأوضاع الصحية للقطاع، متوقعة أن تبقى جودة الائتمان للمطورين العقاريين قوية.

ستظل ظروف سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة صحية خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، لكن الطلب سيكون أبطأ من العامين الماضيين.

وأشارت الوكالة في تقرير لها أصدرته أمس أن قطاع العقارات سجل ارتفاعاً بنحو 15% في الأسعار في المتوسط في كل من أبوظبي ودبي منذ الربع الثاني من العام 2021، مع وجود نحو 80 ألف وحدة عقارية قيد الإنشاء حالياً.

ورجحت الوكالة أن يكون لأسعار الفائدة المرتفعة تأثير محدود على المدى القريب على مطوري العقارات، بينما ستبقى إيجابية بالنسبة للبنوك، مشيرة إلى أن شركات التطوير العقاري التي تقيمها الوكالة في المنطقة تتمتع بقوة نسب الائتمان، ومعظم الديون هي بفائدة ثابتة مع تواريخ استحقاق الديون، متداخلة على الأقل خلال السنوات الأربع المقبلة.