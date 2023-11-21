الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1988.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي.



وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.



وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.