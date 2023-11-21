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اقتصاد

راشد بن حميد يطلق تطبيق"عقار عجمان"

راشد بن حميد يطلق تطبيق"عقار عجمان"
21 نوفمبر 2023 13:17

أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات - عقار، تطبيق"عقار عجمان"، والذي يهدف للتسهيل على المتعاملين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم خلال وقت قياسي.

حضر الإطلاق، حميد بن عمار النعيمي نائب رئيس مجلس الادارة، وغالب جابر، المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن مؤسسة عقار تسعى بشكل دؤوب ودائم لتحسين خدماتها وتقديم الافضل للمتعاملين والمجتمع، بما يضمن سعادتهم وتمتعهم بخدمات مثالية تتم بخطوات بسيطة وميسرة، مشيدًا بالكفاءات المؤهلة في عقار والتي عملت جاهدة لتدشين التطبيق الذي يوفر مميزات متعددة، لملاك ومستأجري العقارات على حد سواء.

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وأوضح أن خطوة إطلاق التطبيق، الذي يمكن تحميله عبر متجري "آبل" و "اندرويد"، تنسجم مع رؤية المؤسسة، الساعية لتكون رائدة في تطوير القطاع العقاري في الإمارة، حيث تهدف المؤسسة إلى تعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، في تنفيذ وإدارة المشاريع العقارية.

 يمنح التطبيق المُلاك إمكانية إصدار شهادة عدم الممانعة لتحويل الملكية ودفع الفواتير وغيرها الكثير من الخدمات، ويتيح للمستأجرين رفع طلبات الصيانة ومتابعتها، ودفع الإيجار، والإطلاع على كل تفاصيل العقود، وتسلم إشعارات بشأنها، ويتم ذلك من خلال الهوية الرقمية، كما ويقدم التطبيق خيارات أخرى متنوعة، تجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة "عقار"، تعمل لتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع العقاري في عجمان، مما يسهم في تحسين تجربة مالكي العقارات، وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.

المصدر: وام
راشد بن حميد
عجمان
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