سهيل المزروعي يزور مركز إسعاد المتعاملين برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعمل بدأب على وضع خطط عاجلة متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة في سبيل تحقيق سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، وكسب رضاهم، عبر تصميم البرامج وإطلاق المبادرات الطموحة التي تعزز التحول الرقمي بخدمات الوزارة، وبما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة، وتطلعات المتعاملين والحكومة، واستراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ووعد الحكومة، ودعم ريادة الدولة عالمياً في هذا المجال.

وقال معاليه ضمن زيارة تفقدية قام بها إلى مركز إسعاد المتعاملين فرع إمارة رأس الخيمة، رافقه خلالها المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من الوكلاء المساعدين:" سنواصل العمل بجهد لنلبي طموحات قيادتنا ونواكب توجيهاتها لتحسين خدماتنا وتطويرها بما يرضي تطلعات متعاملينا كافة، من خلال عقد ورش عمل وعصف ذهني لتوليد أفكار مبتكرة وأساليب إبداعية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة برقمنة الخدمات، وإن الوزارة سوف تعمل على تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات، والاستثمار في التكنولوجيا، وتدريب الموظفين، وتحديث الأنظمة الداخلية لتسهيل العمليات وتحسين التفاعل مع العملاء، وتطوير منظومة خدمة المتعاملين بما يفوق تطلعات الحكومة، ويحقق مصالح جميع أفراد المجـتمع وسعادتهم وجودة حياتهم".

ووجه معاليه، بضرورة البدء الفوري بالعمل على وضع جدول زمني لمعالجة كافة الملاحظات الواردة في تقرير الأداء وضمان الارتقاء بسعادة المتعاملين، كما و أكد على دعم قيادة الوزارة لفريق عمل المركز لتقديم افضل الخدمات و مؤكدا على مبدأ الشفافية والاستدامة في تقديم خدمات متكاملة عبر الربط الإلكتروني مع كافة الشركاء لتسهيل رحلة المتعامل كما و وجه باتخاذ خطوات عملية بشأن تحسين وتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة، وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، عبر استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح معاليه أن منظومة ومستهدفات العمل تتمثل في التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي: التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الكفاءة الإدارية، عن طريق تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات رقمية تفاعلية لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات، مؤكداً أن هذه الجهود الطموحة تعد جزءاً من التزام الوزارة المستمر بتحسين وتطوير خدماتها لتواكب احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.