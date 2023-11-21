«آفاق الإسلامية للتمويل» تفوز بجائزة «أفضل خدمات مصرفية رقمية إسلامية»

دبي (الاتحاد)

حصدت آفاق الإسلامية للتمويل، جائزة "أفضل خدمات مصرفية رقمية إسلامية " في دولة الإمارات العربية المتحدة من جوائز "MEA Finance" لعام 2023 ، كشهادة على تميُّزه وابتكاره في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

وتُعتبر هذه الجائزة المرموقة تقديرًا للمؤسسات على إنجازاتها الاستثنائية والقيادة الإلهامية في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ذات قيمة عالية لعملائها في القطاعين التجاري والتجزئة. أُقيم هذا الحدث المميز في فندق الريتز كارلتون، جي بي آر، وحضره أكثر من 200 قائد كبير في مجالات البنوك والتمويل والثروة والاستثمار وتكنولوجيا المال والابتكار المالي ومقدمي الخدمات والاستشارات المالية. يُعتبر هذا الحدث علامة فارقة في رحلة الشركة.

في تعليقه حول الجائزة، قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لـ آفاق الإسلامية للتمويل: "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة وتتويجنا بجائزة أفضل مصرف في دولة الامارات وذلك بين المصارف الإسلامية والتقليدية. ويعكس هذا الإنجاز بشكل واضح نجاح منهجيتنا المتمحورة حول المتعاملين واستراتيجية التحول الرقمي. هذا التقدير يُسلِّط الضوء على مسارنا الناجح نحو أولوياتنا الاستراتيجية، ويزيد من مسؤوليتنا ليس فقط في الحفاظ على مستوى الابتكار في البنوك الإسلامية، بل أيضًا في السعي نحو ممارسات مصرفية أفضل".

تسعى آفاق باستمرار لتكون الوجهة المفضلة لتقديم خدمات التمويل الإسلامية الرقمية في دولة الإمارات. تواكب استراتيجية "آفاق الإسلامية للتمويل"، رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين الإماراتيين لأداء دور حيوي في تشكيل الرؤية المالية للدولة.

الجدير ذكره أنّ "آفاق الإسلامية للتمويل" هي شركة مساهمة خاصة تأسست في العام 2006 كشركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقرّها الرئيسي في إمارة دبي، وتقدّم مجموعةً واسعة من برامج التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديمها خدماتٍ ومنتجاتٍ مالية مختلفة من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وكانت آفاق الإسلامية للتمويل، قد حصلت على المركز الأول في تصنيف "أكثر أماكن العمل سعادةً" على مستوى مؤسسات القطاع الخاص للعام الثالث على التوالي، وعلى جائزتيْ "أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل" و"أفضل برنامج لمشاركة الموظفين" للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى جوائز عديدة تقديراً لدورها الرائد في المنطقة وأدائها الذي يرقى إلى أعلى المستويات.