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انطلاق منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر غداً

انطلاق منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر غداً
21 نوفمبر 2023 16:37

الشارقة (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غداً فعاليات النسخة الـعاشرة من "منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر"  في "مركز إكسبو الشارقة"  بحضور ومشاركة نخبة من خبراء الصناعة وقادة الفكر من مختلف بلدان العالم.

ويجسد المنتدى الذي تنظمه "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" تحت شعار "السياحة المستدامة: مسارات نوعية ترسم آفاق المستقبل" جهود الشارقة والتزامها بتعزيز خيارات وتوجهات السفر التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية وتراعي معايير حماية الطبيعة وتطوير قطاع السياحة البيئية وسياحة المغامرات المزدهر في الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية كنموذج للحلول المستدامة.

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ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من النقاشات الهادفة والعروض وورش العمل التفاعلية ورؤى حول التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة وسبل التغلب عليها وتحويلها إلى فرص تنموية حيث تشهد الجلسة الأولى بعنوان "ممارسات الاستدامة: نبتكر من أجل التأثير الإيجابي نتعاون من أجل التغيير" مشاركة كلٍّ من الدكتورة نوال الحوسني الممثل الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحمد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لمشاركة رؤاهما حول توجهات السياحة المستدامة والسياسات الحكومية المتعلقة بها والفوائد الاقتصادية المترتبة بها ودور التكنولوجيا في نموها وتطويرها بالإضافة إلى أهمية التعاون ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشارقة
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