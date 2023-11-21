«اتصالات من إي آند» توفر حلول مايكروسوفت للاتصال المباشر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «اتصالات من إي آند» عن توفير حلول مايكروسوفت للاتصال والتوجيه المباشر (Microsoft Direct Routing)، وذلك في إطار التزامها المستمر بتقديم حلول رائدة في الاتصال الصوتي للشركات التي تدعمها مايكروسوفت.

وتحرص «اتصالات من إي آند» على مواكبة التغير السريع في المشهد الرقمي عالميّاً، حيث تتطلب الشركات حلولاً أكثر سلاسة وتكاملاً، وفي ظل توفير حلول مايكروسوفت للتوجيه المباشر، أصبحت «اتصالات من إي آند» أكثر قدرةً على تلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للشركات، وتوفير قدرات اتصالات أكثر كفاءة لهم.

وتوفِّر خدمات التوجيه المباشر من مايكروسوفت للشركات منصة اتصال موحَّدة تجمع بين خدمات الهاتف بسلاسة مع منصة «مايكروسوفت تيمز» (Microsoft Teams)، بدعمٍ من البنية التحتية القوية وخبرة «اتصالات من إي آند» في مجال الاتصالات السحابية.

وبهذه المناسبة، قال أوسكار غارسيا، نائب الرئيس الأول لتسويق الأعمال في «اتصالات من إي آند»: «يُعَدُّ تعاوننا مع مايكروسوفت وتوفير خدمات التوجيه المباشر، شهادةً على التزامنا الراسخ بتقديم حلول رقمية بأعلى مستويات من الجودة، فمن خلال دمج هذه التقنيات المبتكرة، نعزِّز التواصل بين الأعمال، ونساهم في التطور الرقمي الأوسع، مما يجسِّد رُوح الابتكار المستمرة لدينا».

وقالت إيفون شبيب، رئيسة حلول الشركاء العالميين في مايكروسوفت الإمارات: «تُسعدنا الشراكة مع «اتصالات من إي آند» لتقديم خدمات التوجيه المباشر للشركات. ويمثِّل هذا التعاون التزامَنا المشترك لتوفير حلول اتصال مبتكَرة وسلسة تدفع التحول الرقمي، وتمكِّن الشركات من النجاح والازدهار في مشهد الأعمال المتطور باستمرار».