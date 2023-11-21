873.9 مليون درهم إيرادات مجموعة «يلا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» أن إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023، بلغت 873.9 مليون درهم.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة للربع الثالث من العام الجاري، نمواً في الإيرادات بلغ 312.9 مليون درهم بنسبة زيادة تعدت 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها «يلا»، فقد بلغ صافي أرباحها في الربع الثالث حوالي 129.2 مليون درهم، مقارنة بـ 89.6 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي، وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 13.6% إلى 35.1 مليوناً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 30.9 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»: «سجلنا أعلى إيرادات على الإطلاق متجاوزةً حاجز الـ312.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023. وفي المقابل، تجاوز النمو السنوي لإيرادات خدمات الألعاب 30% مجدداً في حين تُظهر نتائجنا الربعية القوية نجاحنا التشغيلي في تحسين العمليات وتعزيز تجربة اللعب في تطبيقاتنا الرئيسية وتحسين آليات الألعاب لدينا، وتطوير عملية استقطاب المستخدمين، وقد مكنتنا هذه الجهود من بناء مجتمع مستخدمين يتميز بحيوية عالية، ما نتج عنه زيادة ربعية بنسبة 13.6% في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً لتصل إلى 35.1 مليون مستخدم».

من جانبه، قال صيفي إسماعيل رئيس مجموعة «يلا»:«حققناً أداءً استثنائياً في الربع الثالث من هذا العام، ما نتج عنه إيرادات قياسية وبالتالي نمو صافي الربح بشكل كبير، وقد واصلنا جهودنا الحثيثة في ترشيد التكاليف وتعزيز استراتيجيتنا التسويقية، ما سمح لنا برفع كفاءتنا العامة.