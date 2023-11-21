«الثريا» توزع حلولها المتقدمة لضغط المقاطع الفيلمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الثريا للاتصالات، عن اتفاقية شراكة مع شركة أنسور تكنولوجيز ايه اس «AnsuR Technologies AS» النرويجية، تقوم بموجبها الثريا بتزويد عملائها من مختلف القطاعات في الأسواق الدولية بتقنية «Asmira» المتقدمة لضغط المقاطع الفيلمية التي طورتها الشركة النرويجية.

وتوفر تقنية «Asmira» حلاً برمجياً متعدد الاستخدامات صُمّم لتسهيل البث التدفقي للمقاطع الفيلمية، لا سيما من المواقع النائية، وهو يقدم فوائد متنوعة لمختلف المستخدمين عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التي تنطوي على تحديات كبيرة. وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز جهود شركة الثريا لتنويع محفظتها من الحلول المتطورة عبر ضم تقنية «Asmira» إلى شبكة التوزيع العالمية الخاصة بها، وذلك ضمن باقة اشتراك مجمعة تشمل السعة الزمنية اللازمة للبث، مع تمكين المستخدمين من الاستفادة من حلول ضغط الفيديو. وتُعد هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية «الياه سات» لتلبية الطلب المتزايد في السوق على حلول الفيديو المستخدمة في مجالات متعددة ومنها الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR).

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الياه سات: «تقدم شراكتنا مع أنسور مثالاً جديداً على حرص الياه سات والثريا على البقاء في الطليعة من خلال توقع زيادة الطلب على التقنيات الرائدة في السوق. تمتلك أنسور مجموعة من تقنيات ضغط المقاطع الفيلمية المتقدمة التي تجعلها الخيار الأمثل لمجموعة واسعة من متطلبات الاستخدام. ومن خلال الاستفادة من شبكة التوزيع العالمية للياه سات، سنكون قادرين على توسيع استخدام تقنية «Asmira» وتمكين المزيد من المستخدمين من الاستفادة من فوائدها».