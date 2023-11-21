الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الثريا» توزع حلولها المتقدمة لضغط المقاطع الفيلمية

«الثريا» توزع حلولها المتقدمة لضغط المقاطع الفيلمية
22 نوفمبر 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الثريا للاتصالات، عن اتفاقية شراكة مع شركة أنسور تكنولوجيز ايه اس «AnsuR Technologies AS» النرويجية، تقوم بموجبها الثريا بتزويد عملائها من مختلف القطاعات في الأسواق الدولية بتقنية «Asmira» المتقدمة لضغط المقاطع الفيلمية التي طورتها الشركة النرويجية.
وتوفر تقنية «Asmira» حلاً برمجياً متعدد الاستخدامات صُمّم لتسهيل البث التدفقي للمقاطع الفيلمية، لا سيما من المواقع النائية، وهو يقدم فوائد متنوعة لمختلف المستخدمين عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التي تنطوي على تحديات كبيرة. وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز جهود شركة الثريا لتنويع محفظتها من الحلول المتطورة عبر ضم تقنية «Asmira» إلى شبكة التوزيع العالمية الخاصة بها، وذلك ضمن باقة اشتراك مجمعة تشمل السعة الزمنية اللازمة للبث، مع تمكين المستخدمين من الاستفادة من حلول ضغط الفيديو. وتُعد هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية «الياه سات» لتلبية الطلب المتزايد في السوق على حلول الفيديو المستخدمة في مجالات متعددة ومنها الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR).
وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الياه سات: «تقدم شراكتنا مع أنسور مثالاً جديداً على حرص الياه سات والثريا على البقاء في الطليعة من خلال توقع زيادة الطلب على التقنيات الرائدة في السوق. تمتلك أنسور مجموعة من تقنيات ضغط المقاطع الفيلمية المتقدمة التي تجعلها الخيار الأمثل لمجموعة واسعة من متطلبات الاستخدام. ومن خلال الاستفادة من شبكة التوزيع العالمية للياه سات، سنكون قادرين على توسيع استخدام تقنية «Asmira» وتمكين المزيد من المستخدمين من الاستفادة من فوائدها».

الثريا
شركة الثريا للاتصالات
آخر الأخبار
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
علوم الدار
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
اليوم 16:08
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
اليوم 15:43
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
اليوم 15:36
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تعلن التفاصيل الخاصة بتشييد الجامعة الجديدة في نواكشوط
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©