«تاكسي دبي» تطرح 24.99 % من أسهمها للاكتتاب العام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تاكسي دبي، أمس، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، وسيتم طرح 624.75 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان، إنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم (ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريباً)، وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً.

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد، وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: «يسرنا الإعلان عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة تاكسي دبي أمام جميع المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة».

فرص قوية

قال منصور رحمه الفلاسي، إن إعلان الشركة نيتها إدراج أسهمها في السوق المالي الأسبوع الماضي قد حظي باهتمام كبير، مما يعكس فرص الاستثمار القوية التي توفرها شركة تاكسي دبي مع توقعات النمو الكبيرة المدعومة بأسطول الشركة الذي يضم أكثر من 7.000 مركبة، منها أكثر من 5.200 مركبة أجرة.