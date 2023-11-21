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اقتصاد

«أبوظبي الأول» يطلق 5 صناديق استثمارية جديدة

«أبوظبي الأول» يطلق 5 صناديق استثمارية جديدة
22 نوفمبر 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن بنك أبوظبي الأول، إطلاق خمسة صناديق استثمارية جديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، في خطوة تهدف لتوسعة الخدمات المصرفية الخاصة التي يقدمها، وتقديم فئة جديدة من الأصول التي تحقق مستويات أعلى من المرونة والسيولة، وتسهيل آليات الوصول إلى الأسواق الخاصة لعملاء البنك من المستثمرين المتمرسين. 
وعقد بنك أبوظبي الأول، شراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول لتزويد عملاء البنك بخدمات صناديق «إيفرجرين» الاستثمارية الخمسة الجديدة التي تضم فاسانارا كابيتال، وموزينيتش آند كو، وبي آي إم سي أو، هاميلتون لين، وبارتنرز جروب.
وتُعرف صناديق «إيفرجرين» الاستثمارية أيضاً بالصناديق الاستثمارية الدائمة، وهي صناديق مفتوحة غير محكومة بتواريخ انتهاء محددة. 
وتوفر الصناديق الجديدة استراتيجيات استثمارية متنوعة تمكن العملاء من الاستثمار في فئات أصول مختلفة مثل الائتمان الخاص، والديون العقارية، وديون الشركات، والأسهم الخاصة. 
ويمتلك بنك أبوظبي الأول حقوق التوزيع الحصرية لعدد من الصناديق الجديدة لفترة الستة أشهر المقبلة على الأقل. ويُمكن أن يحقق الاستثمار في الأسواق الخاصة عائدات جذابة، إلا أنه قد ينطوي عليه عدد من التحديات المتمثلة في التعقيد والقدرة على تسييل الأصول والوصول إلى الأموال بسهولة. 
وتوفر الصناديق الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الأول آلية مبسطة وفعالة للوصول إلى أسواق السندات الخاصة عبر آلية استثمارية واحدة، الأمر الذي يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية. 
الفرص الاستثمارية 
جرى طرح فئة الأصول الجديدة وصناديق «إيفرجرين» الخاصة خلال الفعالية التي نظمها قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى بنك أبوظبي الأول والتي ركزت على الفرص الاستثمارية الجديدة، وأكدت التزام بنك أبوظبي الأول بتمكين العملاء ومساعدتهم على الاستثمار بسهولة بأفضل المنتجات والخدمات المالية على مستوى العالم.

بنك أبوظبي الأول
الخدمات المصرفية
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