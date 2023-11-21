غرفة دبي العالمية تطلق بعثتها إلى منطقة غرب أفريقيا

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة دبي العالمية، فعاليات بعثتها التجارية إلى منطقة غرب أفريقيا، بتنظيمها أمس لمنتدى أعمال في أبيدجان في جمهورية كوت ديفوار، حيث نسقت خلال الزيارة لكوت ديفوار 170 اجتماع عمل ثنائي بين ممثلي 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية مع نظرائها في كوت ديفوار.

ونظمت الغرفة منتدى الأعمال بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في أبيدجان، ومركز ترويج الاستثمارات في كوت ديفوار، وغرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار وسفارة جمهورية كوت ديفوار في دولة الإمارات، شارك فيه 220 مشاركاً منهم شخصيات حكومية رفيعة المستوى إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والشركات الأفريقية الراغبة بتأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات المشاركة في البعثة التجارية للغرفة.

وخلال كلمته الترحيبية، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «حريصون على تعزيز روابطنا التجارية والاستثمارية مع جمهورية كوت ديفوار، التي تعتبر من الأسواق الرئيسية في القارة الأفريقية، حيث نتطلع إلى الارتقاء بصادرات مجتمع الأعمال في دبي، ومساعدة شركاتنا على دخول هذه السوق الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة منها الصناعة والزراعة والتجارة والبناء والبنية التحتية».

وأضاف لوتاه قائلاً: «نركز على تحقيق أولويتنا الاستراتيجية بدعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة، والمساهمة برفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، ومساعدة شركاتنا على دخول أسواق جديدة، والتوسع منها إلى المزيد من الأسواق العالمية. نأمل أن تساهم بعثتنا التجارية في تفعيل قنوات التواصل والحوار، ونسج شبكة من الشراكات الاقتصادية التي تفيد مجتمعي الأعمال في كلٍ من دبي وكوت ديفوار».