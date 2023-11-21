«مطار دبي» يتصدر عالمياً السعة المقعدية للرحلات المغادرة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول عالمياً كأكبر مطارات العالم في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال نوفمبر الجاري، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وأظهرت بيانات المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، ارتفاع إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، إلى 4.8 مليون مقعد خلال نوفمبر الجاري، بالتزامن مع زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وبحسب بيانات «أو إيه جي»، حلّ مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني مسجلاً أكثر من 3.7 مليون مقعد، تلاه مطار سنغافورة بنحو 3.1 مليون مقعد، ومطار سيؤول الكوري بنحو 3.09 مليون، وأمستردام الهولندي في المركز الخامس بنحو 3 ملايين مقعد مجدول.

كما واصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل نحو 5 ملايين مقعد مجدول خلال نوفمبر الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.4 مليون مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار لندن هيثرو بنحو 4 ملايين مقعد، ومطار «دالاس فورت ورث الدولي» في المركز الخامس مسجلاً نحو 3.9 مليون مقعد.