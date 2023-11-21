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اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر التعدين بدبي

انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر التعدين بدبي
22 نوفمبر 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الـ 15 من «معرض ومؤتمر التعدين 2023»، في دبي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويستمر على مدار يومين، وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية بارزة وعشرات المتحدثين من مختلف دول العالم، والذي يعد أكبر معرض من نوعه في المنطقة، ويمثل فرصة سنوية للشركات والحكومات والمستثمرين المحليين لتبادل واستكشاف آخر التطورات في عالم التعدين.
ويكتسب المعرض أهمية كبرى في ظل التغييرات والتطورات في صناعة التعدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وكونه فرصة ثمينة للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التنقيب عن المعادن والتعدين. ويحظى الحدث بمشاركة أكثر من 100 متحدث ضمن 40 منتدى وجلسة وورشة عمل، إضافة إلى أكثر من 100 عارض وأجنحة دول تعرض أحدث الحلول في قطاع التعدين.
ورحب المهندس خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في كلمته الافتتاحية، بالمشاركين والضيوف في المعرض، متمنياً أن يحقق أفضل النتائج الممكنة عبر مشاركة جميع المعنيين في هذا الحدث، وتمهيد الطريق للابتكارات في قطاع التعدين الذي يعتبر داعماً رئيساً للتنمية المستدامة بمختلف محاورها والرفاهية للبشرية، وأحد مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.
وقال الحوسني:«يكتسب الحدث أهمية كبرى في ظل الطلب غير المسبوق على المعادن، مدفوعاً بالتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة وظهور التكنولوجيات الجديدة، وفي الوقت نفسه الضغوط المتزايدة للحد من التأثير البيئي للقطاع والعمل بشكل أكثر استدامة، فضلاً عن كونه مواكباً مع إعلان الدولة العام الحالي عاماً للاستدامة، واستضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، نهاية الشهر الجاري، لذلك يشكل فرصة مهمة لعرض إمكانات قطاع التعدين للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة».

التعدين
وزارة الطاقة والبنية التحتية
دبي
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