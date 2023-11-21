أبوظبي أفضل وجهة للرحلات البحرية في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

فازت أبوظبي بـ4 من جوائز رحلات السياحة البحرية العالمية 2023 باختيارها «أفضل وجهة للرحلات البحرية في العالم»، و«أفضل وجهة للرحلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط»، وحصول محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، التابعة لـمجموعة موانئ أبوظبي، على جائزتي «أفضل محطة للسفن السياحية في العالم»، و«أفضل محطة للسفن السياحية في منطقة الشرق الأوسط».

وتحتفي هذه الجوائز بالإمارة بوصفها وجهةً مفضَّلةً للرحلات البحرية، مسلِّطةً الضوء على ما تمتلكه من مقوِّمات سياحية متكاملة، ومرافق وبُنى تحتية عالمية المستوى، إلى جانب أرقى منشآت الضيافة.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تعكس هذه الجوائز المكانة المرموقة لوجهتنا إقليمياً وعالمياً، مؤكِّدةً التزامنا بتوفير تجارب استثنائية لزوّارنا القادمين عبر الخليج العربي على متن السفن السياحية والرحلات البحرية. وأبوظبي ترحِّب بالجميع، لاكتشاف كرم ضيافتها الأصيل وعروضها التي تجمع بين التراث العريق والحداثة، ما يُرسِّخ مكانتها الاختيارَ الأوَّلَ في المنطقة والعالم للزوّار الذين يتطلَّعون إلى الاستمتاع بتجارب ترفيهية وثقافية مُلهِمة».

وقالت نورة راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي: «تكريم محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد في جوائز رحلات السياحة البحرية العالمية 2023 يعود إلى تميُّزها في خدمة العملاء، ومرافقها الحديثة، وسهولة ومرونة عملياتها. واستند التقييم إلى مستوى رضا زوّارنا، وإجراءات السلامة والخدمات المبتكرة التي توفِّرها المحطة، ما يؤكِّد من جديد ريادة وحدة أعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها مطوِّراً ومشغلاً عالمياً لمحطات السفن السياحية يسهم في الارتقاء بمعايير التميُّز في هذا القطاع».

أداء قوي

استقبلت محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد أكثر من 700 ألف زائر لأبوظبي خلال الموسم 2022-2023، وسجَّلت أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2023، إذ رحَّبت بـ363.494 مسافراً على متن 120 رحلة للسفن السياحية، محقِّقةً بذلك زيادةً كبيرةً عن الفترة نفسها من العام السابق.