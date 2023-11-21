الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تؤسس أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم

المصنع الجديد سيتم بناؤه بالقرب من مصهر الشركة في منطقة الطويلة (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن بدء إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات.
وسيتم بناء المصنع بالقرب من مصهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة بقدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً. 
وستعمل المنشأة على إعادة تدوير مختلف أنواع خردة الألمنيوم المستهلكة، كإطارات النوافذ المستعملة والخردة الناتجة عن عمليات الإنتاج، لتحويلها إلى أسطوانات ألمنيوم عالية الجودة ومنخفضة الكربون.
ويوفر المصنع الجديد معادن منخفضة الكربون تحت اسم RevivAL للأسواق المحلية والعالمية، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء خلال ثلاث سنوات.
يتم تصدير معظم خردة الألمنيوم من دولة الإمارات لمعالجتها في الخارج وبالتالي لا ينتفع بها الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تصبح الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة عند الانتهاء من أعمال مصنع إعادة التدوير.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يلعب الألمنيوم المعاد تدويره دوراً رئيسياً في تعزيز إمكانات تصنيع الألمنيوم بشكل أكثر استدامة وتحسين مستوى المعيشة على المستوى العالمي، كما يوفر فرصة مثالية لتعزيز فرص النمو في القطاع وللإمارات العالمية للألمنيوم. وسيتيح المصنع الجديد منتجات منخفضة الكربون لعملائنا المحليين والعالميين، بما يدعم استراتيجية الدولة الصناعية - مشروع 300 مليار».

الإمارات للألمنيوم
الإمارات
شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
الألمنيوم
الكربون
آخر الأخبار
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
علوم الدار
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
اليوم 16:08
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
اليوم 15:43
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
اليوم 15:36
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تعلن التفاصيل الخاصة بتشييد الجامعة الجديدة في نواكشوط
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©