«الإمارات للألمنيوم» تؤسس أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن بدء إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات.

وسيتم بناء المصنع بالقرب من مصهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة بقدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً.

وستعمل المنشأة على إعادة تدوير مختلف أنواع خردة الألمنيوم المستهلكة، كإطارات النوافذ المستعملة والخردة الناتجة عن عمليات الإنتاج، لتحويلها إلى أسطوانات ألمنيوم عالية الجودة ومنخفضة الكربون.

ويوفر المصنع الجديد معادن منخفضة الكربون تحت اسم RevivAL للأسواق المحلية والعالمية، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء خلال ثلاث سنوات.

يتم تصدير معظم خردة الألمنيوم من دولة الإمارات لمعالجتها في الخارج وبالتالي لا ينتفع بها الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تصبح الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة عند الانتهاء من أعمال مصنع إعادة التدوير.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يلعب الألمنيوم المعاد تدويره دوراً رئيسياً في تعزيز إمكانات تصنيع الألمنيوم بشكل أكثر استدامة وتحسين مستوى المعيشة على المستوى العالمي، كما يوفر فرصة مثالية لتعزيز فرص النمو في القطاع وللإمارات العالمية للألمنيوم. وسيتيح المصنع الجديد منتجات منخفضة الكربون لعملائنا المحليين والعالميين، بما يدعم استراتيجية الدولة الصناعية - مشروع 300 مليار».