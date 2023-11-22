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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب

الذهب
22 نوفمبر 2023 11:18

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أقل من 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد انخفاضه على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بلغ نهاية دورة التشديد النقدي حدت من هبوط أسعار الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1996.79 دولار للأوقية بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي أيضاً 0.1 بالمئة إلى 1998.80 دولار.

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وتماسك الدولار أمام عملات رئيسية أخرى بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر في الجلسة السابقة. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 931.34 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1072.35 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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