طائرة إيرباص العملاقة لطيران الإمارات تحلق بوقود مستدام

مصطفى عبد العظيم (دبي)

دشنت طيران الإمارات رحلة تجريبية هي الأولى لشركة طيران في العالم تستخدم خلالها وقود الطيران المستدام بنسبة 100% في أحد المحركات الأربعة لطائرة الإيرباص العملاقة A380، ضمن مبادرات الناقلة المتواصلة لتعزيز التزام في دولة الإمارات بتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران.

وأقلعت الطائرة من مطار دبي الدولي صباح أمس بقيادة القبطان خالد بن سلطان والقبطان فيليب لومبيت، بعد تزويد أحد محركاتها إنجين ألاينس GP7200 بوقود "ساف" 100%، في إطار تعاون مشترك مع كل من إيرباص و"إنجين ألاينس" و"برات آند ويتني" و"إينوك" و"نيستي" و"فيرينت"، وذلك لاختبار الأداء والمساعدة على إظهار إمكانات هذا النوع من الوقود كبديل مباشر يطابق المواصفات الفنية والكيميائية لوقود الطائرات.

وتشير البحوث والدراسات إلى أن "ساف SAF" يخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً بوقود الطائرات التقليدي.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "طيران الإمارات هي أول ناقلة ركاب في العالم تشغل طائرة A380 يعمل أحد محركاتها الأربعة بوقود "ساف" 100%. نحن وشركاؤنا فخورون بتخطيط وتنفيذ هذه الرحلة التجريبية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى اعتماد الصناعة وقود ساف 100%. ومع الطلب العالمي المتزايد على بدائل ذات انبعاثات منخفضة لوقود الطائرات موجود، فإن عمل المنتجين والموردين يتمثّل في إنتاج وتوزيع وقود ساف وإتاحته في السنوات المقبلة لمساعدة طيران الإمارات والصناعة على نطاق أوسع على المضي قدماً في جهودنا نحو عمليات منخفضة الكربون".

وأضاف الرضا في تصريحات للصحفيين إن "طيران الإمارات" ملتزمة بتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران، عبر العديد من المبادرات التي أعلنت عنها ومنها إجراء رحلة تجريبية لطائرة A380 باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% على أحد المحركات، فضلاً عن تخصيص 200 مليون دولار، لتمويل مشاريع البحث والتطوير لإيجاد حلول في تقنيات الوقود والطاقة المتقدمة، وذلك إلى جانب انضمام طيران الإمارات إلى تحالف بحثي مع شركات محلية لتوسيع إنتاج وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات وغيرها من المبادرات".

وأشار إلى أن استخدام وقود ساف في الطيران بشكل تجاري مازال يتطلب العمل على تخفيض تكلفته، حيث من الصعب أن تتأقلم شركات الطيران بالمستويات السعرية لهذا النوع من الوقود وهو أعلى بقرابة 3 إلى 4 أضعاف من أسعار الوقود التقليدي، متوقعاً انخفاض هذه التكلفة مع التوسع في الإنتاج مستقبلاً من قبل الشركات والموردين.

ولفت أن دولة الإمارات تشهد العديد من المبادرات في مجال الاستدامة وخاصة في مجال الطيران وتوفير وقود الطيران المستدام، لافتاً إلى ضرورة توفير مثل هذا النوع من الوقود من داخل الإمارات، ولاسيما أن توفيره من خارج الدولة، يزيد من التكلفة ويرهق شركات الطيران، مشيراً إلى أن توفير وقود الطيران المستدام محلياً سيكون أكثر جدوى، ويقلل التكلفة.

ويحتوي وقود "ساف" بنسبة 100% المستخدم في الرحلة على مركّبات عطرية متجددة ويحاكي بشكل وثيق خصائص وقود الطائرات التقليدي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام SAF لتشغيل طائرة A380، مع توقع التوافق الكامل عبر الأنظمة الحالية للطائرة.

وجرى تحميل 4 أطنان من "ساف" على الطائرة، وساعدت "اينوك" في تأمين وقود "ساف" للرحلة التجريبية، ومزجه مع كيروسين الطيران المستدام SAK في منشأتها بمطار دبي الدولي.

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "ندرك في اينوك أهمية التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين وخبراء القطاع في سبيل تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع، ويسعدنا اليوم التأكيد على التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطيران لضمان استمرار النمو المستدام، وذلك من خلال المساهمة في تشغيل رحلة طيران الإمارات التجريبية الأولى بوقود الطيران المستدام بنسبة 100% على متن طائرة إيرباص A380، الأمر الذي يعدّ خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق الحياد المناخي في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانته كمركز إقليمي لوقود الطيران منخفض الكربون."

من جهتها، قالت جولي كيتشر، نائبة الرئيس التنفيذي للاتصالات والشؤون المؤسسية في شركة إيرباص: " يعتبر وقود الطيران المستدام من الحلول الرئيسية المساهمة في تحقيق أهداف القطاع نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ويحتاج إلى تكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف في القطاع. إننا في شركة إيرباص نعمل جاهدين على أن تصبح جميع طائراتنا قابلة لاستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% بحلول عام 2030، ونتعاون مع شركائنا لتعزيز سوق وقود الطيران المستدام على مستوى العالم".

وقالت إيمي جونستون، رئيسة "إنجين ألاينس: "تربطنا وطيران الإمارات علاقة قوية تعود إلى 15 عاماً منذ دخول طائرة A380 إلى الخدمة في أسطول الناقلة. ونحن فخورون بتشغيل أحدث رحلة تجريبية لطيران الإمارات بوقود ساف، وملتزمون نحو طيران أكثر استدامة ونتطلع إلى المستقبل".

وقال نائب الرئيس للإدارة التجارية وتطوير أعمال الطيران المتجدد في"نيستي" جوناثان وود: "حصلنا على شهادة SAF، ونشيد بطيران الإمارات لجهودها للمساعدة في تمهيد الطريق للأمام. تعمل نيستي بالتعاون الوثيق مع الشركاء لتسريع توافر واستخدام SAF ونتطلع إلى زيادة المعروض من SAF في دبي أيضاً. وبينما يلعب هذا الوقود دوراً حاسماً في الحد من انبعاثات السفر الجوي، إلا أننا نحتاج من أجل الاستفادة الكاملة من إمكاناته في إزالة الكربون إلى تمكين استخدام ساف 100%.