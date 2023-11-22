«المتحدة للطباعة والنشر» تطلق علامتها التجارية الجديدة «E7»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة المتحدة للطباعة والنشر (UPP) اليوم عن علامتها التجارية الجديدة (E7) ("مجموعة E7")، معلنةً بداية فصل جديد في رحلة نموها إلى شركة رائدة في مجال أنظمة الأمان والتعبئة والتغليف والطباعة التجارية في أبوظبي.

ويرمز اسم المجموعة "E7" إلى "دولة الإمارات" وإماراتها السبع، فهو مستوحى من وحدة دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها المستقبلية.

وينقل الاسم طموح الشركة الرامي لتقديم أفضل الخدمات والخبرات في فئتها.

وتأتي هوية العلامة التجارية الجديدة في أعقاب عملية الدمج التي تم إنجازها مؤخرًا بين شركة "إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ" (ش.م.ع) ("ADC")، أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات، وشركة المتحدة للطباعة والنشر (UPP) في أول عملية اندماج ناجحة لشركة استحواذ ذات غرض خاص في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، تم تحويل مبلغ نقدي يبلغ 1.1 مليار درهم إماراتي إلى الشركة، وسيُستخدم هذا المبلغ لتعزيز استراتيجية النمو لمجموعة "E7" بشكل كبير، مع التركيز على تعزيز الأنظمة الأمنية وتطوير قطاعات التغليف المستدامة.

بدأت الأعمال التجارية المدمجة بالتداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بتاريخ 9 نوفمبر تحت الرمز "ADC".

وبعد إطلاق هوية العلامة التجارية لمجموعة "E7"، سيتم تداول الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر الجديد "E7" اعتباراً من تاريخ 23 نوفمبر 2023.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الهوية الجديدة، قال علي سيف علي عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "E7": "تعكس هويتنا الجديدة جهودنا المستمرة للتحول إلى شركة وطنية رائدة في هذا القطاع. لقد اكتسبت ' المتحدة للطباعة والنشر 'سمعةً طيبة على مدار السنين بفضل تميزها التشغيلي وموثوقيتها وتفانيها في خدمة عملائها. ومع تبنينا الهوية الجديدة، سنواصل اتّباع هذه القيم، وسنعلن بداية فصلٍ جديد مليء بالابتكار والنمو كشركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية".

وتتكون مجموعة E7 من أربع شركات فرعية رئيسية وهي:

• E7 للحماية، وهي مزود رائد في توفير الحلول الأمنية الشاملة التي تخدم القطاعات المصرفية، والحكومية، والاتصالات والبيع بالتجزئة والضيافة والنقل.

• E7 للتعبئة والتغليف، التي تقدم خدمات التغليف المستدامة.

• E7 للطباعة، التي تعد واحدة من أكبر مزودي خدمات الطباعة التجارية في المنطقة وتركز في جوهرها على قطاع التعليم.

• E7 للتوزيع، وهي شركة تقدم الخدمات اللوجستية الشاملة.

وتتبع مجموعة E7 إرث شركة «المتحدة للطباعة والنشر» الناجح المتمثل في استخدام أفضل التقنيات في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء في جميع أنحاء إمارة أبو ظبي والمنطقة والعالم على حدٍ سواء.