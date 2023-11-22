2.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 408 مبايعات بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 342.59 مليون درهم و331 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 856.24 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 42.84 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 31.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.11 مليون درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.04 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 31.14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29.6 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.