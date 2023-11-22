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اقتصاد

«المركزي» يصدر مسكوكات تذكارية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

«المركزي» يصدر مسكوكات تذكارية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي
23 نوفمبر 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» مسكوكات تذكارية من الفضة، احتفاءً بالدورة الثانية عشرة من الجائزة.
ويهدف إصدار هذه المسكوكة التذكارية إلى تسليط الضوء على مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية للارتقاء بقطاعها الرياضي، وتعزيز مكانته عالمياً. وتُكرم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الأفراد والفرق والمؤسسات الذين قدّموا مساهمات رياضية كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وطرح المصرف المركزي 3.000 مسكوكة من الفضة بهذه المناسبة، تبلغ زنة كل منها 40 غراماً. ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، محاطة باسم «الدورة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» باللغتين العربية والإنجليزية وشعار الجائزة. أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن شعار دولة الإمارات محاطاً باسم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى القيمة الاسمية للمسكوكة (50) درهماً.

مصرف الإمارات المركزي
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي
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