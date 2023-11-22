‏«أبوظبي العالمي» يعزز التعاون مع سلطة النقد في هونج كونج

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة النقد في هونج كونج، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز شركاتهما المستمرة في مجال التقنيات المالية، لا سيما في مجالات تبادل البيانات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود والتعاون التجاري، وذلك بهدف الترويج للخدمات المالية الشاملة والمبتكرة، وذلك بالاستفادة من التقنيات المالية والبيانات المتوافرة في كلا السوقين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم السلطتان بدراسة فرصة إقامة مشاريع مشتركة لدراسة وإثبات مفهوم ربط عملية تبادل البيانات التجارية في سلطة النقد في هونج كونج بمنصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق أبوظبي العالمي. وستتعاون السلطتان أيضاً لدراسة واستكشاف حالات الاستخدام وتبادل البيانات عبر الحدود، بموافقة المستخدم.

وقال كولين بو، المدير التنفيذي لسلطة النقد في هونج كونج: «سعداء بتعميق تعاوننا وتبادل المعرفة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، من خلال توقيع مذكرة التفاهم اليوم. وهذا يؤكد على التزامنا المشترك بتعزيز تطوير التقنيات المالية وإطلاق العنان لإمكانيات البيانات. وتدرك كلا السلطتين أهمية إنشاء منصات بيانات من الجيل التالي».

ومن جهته قال، واي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «تعزز مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، الشراكة الاستراتيجية بين سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة النقد في هونج كونج، بما يدعم حركة التجارة والأعمال عبر الحدود من خلال الاستفادة من الابتكار التقني».