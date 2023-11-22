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اقتصاد

«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج أول صكوك خضراء مقومة بالدرهم

خلال الاحتفال بالإدراج الجديد (من المصدر)
23 نوفمبر 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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1.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج صكوك خضراء بقيمة 1.3 مليار درهم صادرة عن بنك أبوظبي الأول، ويمثل هذا الإدراج الخامس لأداة دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية. 
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات، وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم بإجمالي موجودات بلغت 1.2 تريليون درهم إماراتي.
يهدف هذا الإصدار الذي يعد الأكبر من نوعه لصكوك مقومة بالدرهم الإماراتي وبأدنى تسعير لمؤسسة مالية إماراتية إلى دعم أهداف الإمارات في دفع عجلة اقتصاد أخضر ومتنوع ومرن.
تعليقاً على الإدراج، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نرحب بإدراج بنك أبوظبي الأول للصكوك الخضراء، مؤكدين بذلك التزامنا بالاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام. نركز في سوق أبوظبي للأوراق المالية على توفير وصول المستثمرين إلى خيارات مبتكرة ومتنوعة، والتي تخدم احتياجاتهم وتلبي أهدافهم طويلة المدى. وهذه الاستراتيجية لا تعمل فقط على خلق الفرص للمستثمرين، بل تساهم أيضاً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات».
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يمثّل هذا الإدراج إنجازاً مهماً في قطاعي التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية التي ستتيح تحقيق نتائج مثمرة على المستويين الاجتماعي والبيئي. ويعتبر بنك أبوظبي الأول رائد التمويل المستدام في المنطقة، وهو ما تجسد في إطلاقه لأول سندات خضراء عام 2017 وإصداره اليوم أول أداة دين خضراء مقومة بالدرهم. ويسهم إدراج سنداتنا الخضراء المقومة بالدرهم الإماراتي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ موقعنا الرائد وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي ومنصة للابتكار في أسواق رأس المال».
السندات المدرجة
أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي سندات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الخضراء بقيمة 750 مليون دولار أميركي، سبقها إدراج سندات خضراء بقيمة 1 مليار دولار أميركي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، كما سبقها العام الماضي إدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار أميركي من قبل شركة سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
بنك أبوظبي الأول
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