«أبوظبي للتنمية» يدشن محطة للطاقة الشمسية في الصومال

أبوظبي (الاتحاد)

دشَّن صندوق أبوظبي للتنمية، مشروع محطة للطاقة الشمسية في الصومال، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات مدينة بوصاصو من الكهرباء وتأمين الطاقة من مصادر متجددة ومستدامة.

وتساهم المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 3.5 ميغاواط في دعم قطاع الطاقة لإقليم بونتلاند الصومالي، وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للسكان، وتحقيق التنمية الاقتصادية. حضر حفل التدشين أحمد جمعة الرميثي، سفير الدولة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بهذه المناسبة، إن افتتاح محطة الطاقة الشمسية في الصومال يأتي في وقت تساهم فيه دولة الإمارات بجهود فعّالة لتعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف دول العالم، لمواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على البيئة.

وأضاف، أن تدشين المحطة يعمل على ضمان توفير إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف لسكان إقليم بونتلاند والمناطق الأخرى، لا سيما وأن العديد من القرى والمناطق الريفية في الصومال تعاني نقصاً في كميات الطاقة المولدة.