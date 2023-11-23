الإمارات تفوز برئاسة الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وذلك خلال انتخابات الجمعية العمومية التي أقيمت أمس في مركز أبوظبي للمعارض. وتولى خالد محمد البادي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس جمعية الإمارات للتأمين، رئاسة الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين للدورة المقبلة 2023-2025.



وقال البادي: «إن فوز دولة الإمارات برئاسة الاتحاد الأفرو آسيوي يأتي تكليلاً لجهودها في قطاع التأمين وإعادة التأمين، حيث نجحت في تعزيز هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة، وذلك من خلال التشريعات والمبادرات التي مكنته من تحقيق النمو والتوسع».



وأضاف: «سنعمل من خلال رئاسة الإمارات للاتحاد على النهوض بهذا القطاع، ومتابعة التطورات والمستجدات المتعلقة بصناعة التأمين بما يمكنها من مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة خلال الفترة المقبلة». جدير بالذكر، أن العاصمة أبوظبي احتضنت مؤخراً فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين «2023 FAIR» بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في أسواق التأمين العالمية من 62 دولة، وعلى وجه الخصوص من الدول الأفريقية والآسيوية الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة والفاعلة من سوق التأمين الإماراتي.



وشكلت جلسات العمل والاجتماعات التي عقدت طوال مدة المؤتمر الذي اختتم مؤخراً بمشاركة نخبة من الخبراء ورواد صناعة التأمين والمفكرين المبتكرين، فرصاً مهمة لاستشراف مستقبل صناعة التأمين، من خلال التركيز على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات هذه الصناعة والتحديات على المستوى العالمي.